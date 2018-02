Още снимки: test Морган Фрийман пее с гласа на Миси Елиът Морган Фрийман влиза в "битка" с Питър Динклидж в нова реклама на Super Bowl.



Мис Елиът и Морган Фрийман си колаборират в новата реклама, в която актьорът пее с гласа на Миси Елиът на парчето "Get Ur Freak On".



Рекламата е на Doritos Blaze и Mountain Dew Ice, като в нея участие взимат и звездите Питър Динклидж и Бъста Раймс.





В интервю за Hollywood Reporter Фрийман казва: "Рапирането не ми идва естествено, но беше безболезнено изживяване", като добавя че е изненадан колко бързо е научил думите.



Преди няколко дни беше пуснат тийзъра на рекламата, в която Елиът тренира Фрийман, докато Раймс подготвя Динклидж, като поставя двойката в серия от езикови обрати.