Още снимки: test 5 фактора, които могат да сринат биткойна През 2017-та година биткойнът поскъпна близо 15 пъти, като историите за криптовалутите доминираха сред най-успешните в медиите. Към днешна дата - само месец по-късно, нещата изглеждат далеч по-различни.



Биткойн новините вече са забранени в социалната мрежа Facebook! Следващият стъпка по отношение на ограничението му, най-вероятно ще е в Google...



В допълнение биткойнът загуби над 40% от стойността си, само от началото на годината. Това е далеч повече, от понижението при останалите основни криптовалути.



И докато не е задължително историята на биткойна, да свърши като "манията по лалетата втора част", има някои фактори, които определено могат да са заплаха пред цената на криптовалутата. Ето пет такива, дадени от изданието The Street:



1. Срив на водеща борса



Помните ли края на 2014-та година, когато борсата Mt. Gox осъществяваше над 70% от транзакциите с биткойн, в световен мащаб. Само няколко седмици по-късно борсата фалира, след загуба на 650 000 биткойна, на стойност 9 милиарда долара по текущите цени тогава.



Към днешна дата, постоянните атаки на хакери от Северна Корея и Източна Европа, ако са успешни, могат да инициират нов хаос в света на биткойна. През изминалата седмица, видяхме как в Япония могат да бъдат откраднати дигитални монети на стойност над 500 милиона долара.



Когато Китай забрани криптоборсите през септември на миналата година, биткойнът поевтиня от 5 000 долара на 3 700 долара. Сега, страни като Южна Корея, Израел и Русия, търсят начини как да регулират криптоборсите си!



По-тежко през тази година, може да стане и щатското законодателство по отношение на криптовалутите.



2. Бавните транзакции и таксите, могат да откажат потребителите



Биткойн транзакцията може да трае между 15 и 25 минути, към днешна дата. В пикове часове пък, транзакциите могат да отнемат няколко часа. Това в съчетание с конкуренцията, по направление на разплащателни системи като PayPal, Биткойн Кеш (BCH) и Рипъл, може сериозно да отблъсне потребителите от това да се разплащат с биткойн. А времето за извършване на транзакции, може да расте, ако повече хора започнат да се разплащат с биткойн.



Биткойнът е не само бавен, но и скъп за ползване. Средната транзакционна такса се повиши от около 10 долара през януари 2017-та година до около 140 долара през декември на миналата година. Налице са сериозни рискове, хората да се откажат от разплащателната функция на криптовалутата.



За сравнение таксата при разплащане с Биткойн Кеш може да е около пени, освен че е много по-бърза.



3. Неочаквани събития, които да нарушат електрическото подаване



Биткойнът е много енергоеемък. Копачите на биткойн ползват електричество, достатъчно да захрани 2.9 милиона домакинства, в сравнение с едва 50 000 домакинства от разплащателната система на Visa, според данни на Digiconomist. В допълнение, мрежта на Visa е много по-ефективна. Тя може да обработва до 50 000 транзакции на секунда в пикови моменти, като празници например. За сравнение мрежата на биткойна, може да обработва 400 000 транзакции на ден.



При ниво от 32.36 терават-часа на година, потреблението на електричество от биткойн мрежата е повече от това на страни като Катар, Унгария и Нова Зеландия.



Ако има изненадващо спиране на тока, при потенциални природни бедствия, то верифицирането на транзакциите с биткойн, може сериозно да "закъса".



4. Миньорите се преместват върху други криптовалути



Копаенето на биткойни, изисква огромни мощности. В тази насока, ако копачите се ориентират към други по-доходоносни криптовалути, налице е възможност за биткойна да липсват сериозни изчислителни мощности. Глобалната изчислителна мощност за мрежата на биткойна се прогнозира да е 8.23x10?? флопа (floating point operations per second FLOPS), което е цели 17% от глобалната изчислителна компютърна мощност.



5. Регулаторната среда стане по-неблагоприятна



И накрая, но може би най-голяма заплаха в краткосрочен план пред биткойна, е потенциалната регулация на криптовалутата. Както вече споменахме, тя е реалност и може да доведе до сериозни последствия след себе си.



Според проучване на университета в Кембридж, 58% от миньорските операции на биткойна са съсредоточени в Китай през изминалата година. А Китай, явно има сериозни амбиции по отношение на регулацията на криптовалутата.



Биткойнът се търгуваше при нива от около 900 долара миналия януари, докато в края на този януари, той струва около 10 000 долара. /money.bg През 2017-та година биткойнът поскъпна близо 15 пъти, като историите за криптовалутите доминираха сред най-успешните в медиите. Към днешна дата - само месец по-късно, нещата изглеждат далеч по-различни.Биткойн новините вече са забранени в социалната мрежа Facebook! Следващият стъпка по отношение на ограничението му, най-вероятно ще е в Google...В допълнение биткойнът загуби над 40% от стойността си, само от началото на годината. Това е далеч повече, от понижението при останалите основни криптовалути.И докато не е задължително историята на биткойна, да свърши като "манията по лалетата втора част", има някои фактори, които определено могат да са заплаха пред цената на криптовалутата. Ето пет такива, дадени от изданието The Street:1. Срив на водеща борсаПомните ли края на 2014-та година, когато борсата Mt. Gox осъществяваше над 70% от транзакциите с биткойн, в световен мащаб. Само няколко седмици по-късно борсата фалира, след загуба на 650 000 биткойна, на стойност 9 милиарда долара по текущите цени тогава.Към днешна дата, постоянните атаки на хакери от Северна Корея и Източна Европа, ако са успешни, могат да инициират нов хаос в света на биткойна. През изминалата седмица, видяхме как в Япония могат да бъдат откраднати дигитални монети на стойност над 500 милиона долара.Когато Китай забрани криптоборсите през септември на миналата година, биткойнът поевтиня от 5 000 долара на 3 700 долара. Сега, страни като Южна Корея, Израел и Русия, търсят начини как да регулират криптоборсите си!По-тежко през тази година, може да стане и щатското законодателство по отношение на криптовалутите.2. Бавните транзакции и таксите, могат да откажат потребителитеБиткойн транзакцията може да трае между 15 и 25 минути, към днешна дата. В пикове часове пък, транзакциите могат да отнемат няколко часа. Това в съчетание с конкуренцията, по направление на разплащателни системи като PayPal, Биткойн Кеш (BCH) и Рипъл, може сериозно да отблъсне потребителите от това да се разплащат с биткойн. А времето за извършване на транзакции, може да расте, ако повече хора започнат да се разплащат с биткойн.Биткойнът е не само бавен, но и скъп за ползване. Средната транзакционна такса се повиши от около 10 долара през януари 2017-та година до около 140 долара през декември на миналата година. Налице са сериозни рискове, хората да се откажат от разплащателната функция на криптовалутата.За сравнение таксата при разплащане с Биткойн Кеш може да е около пени, освен че е много по-бърза.3. Неочаквани събития, които да нарушат електрическото подаванеБиткойнът е много енергоеемък. Копачите на биткойн ползват електричество, достатъчно да захрани 2.9 милиона домакинства, в сравнение с едва 50 000 домакинства от разплащателната система на Visa, според данни на Digiconomist. В допълнение, мрежта на Visa е много по-ефективна. Тя може да обработва до 50 000 транзакции на секунда в пикови моменти, като празници например. За сравнение мрежата на биткойна, може да обработва 400 000 транзакции на ден.При ниво от 32.36 терават-часа на година, потреблението на електричество от биткойн мрежата е повече от това на страни като Катар, Унгария и Нова Зеландия.Ако има изненадващо спиране на тока, при потенциални природни бедствия, то верифицирането на транзакциите с биткойн, може сериозно да "закъса".4. Миньорите се преместват върху други криптовалутиКопаенето на биткойни, изисква огромни мощности. В тази насока, ако копачите се ориентират към други по-доходоносни криптовалути, налице е възможност за биткойна да липсват сериозни изчислителни мощности. Глобалната изчислителна мощност за мрежата на биткойна се прогнозира да е 8.23x10?? флопа (floating point operations per second FLOPS), което е цели 17% от глобалната изчислителна компютърна мощност.5. Регулаторната среда стане по-неблагоприятнаИ накрая, но може би най-голяма заплаха в краткосрочен план пред биткойна, е потенциалната регулация на криптовалутата. Както вече споменахме, тя е реалност и може да доведе до сериозни последствия след себе си.Според проучване на университета в Кембридж, 58% от миньорските операции на биткойна са съсредоточени в Китай през изминалата година. А Китай, явно има сериозни амбиции по отношение на регулацията на криптовалутата.Биткойнът се търгуваше при нива от около 900 долара миналия януари, докато в края на този януари, той струва около 10 000 долара. /money.bg Днес+ Запази и Сподели