Мъжете, които кръщават колите си Всеки един от осем мъже шофьори дава име на своя автомобил. "Скарлет О'Кара", "Форд Фиаско" и "Мат Карл" са сред най-предпочитаните и странни избори.



Изследователи, които извършват подробно проучване на тази тема, откриват и други необичайни имена, сред които "Секси Боб Четвърти" и "Звярът".



Установява се, че двама от петима мъже избират женско име, а 30% смятат, че колата им е от мъжки род. 17% се спират на глуповата дума или фраза, която не може да се отнесе нито за мъжко име, нито за женско име.



Джеймс Бътрик от Vantage Leasing, който поръчва проучването, заявява: "Винаги има неизречена връзка между момчетата и техните играчки, а мъжката кола често се смята за отражение на собствената им личност", разкриват от Independent.



Един от всеки петима признава, че се наслаждава на времето, което прекарва с и в колата си повече от времето с половинката. 12% подозират, че партньорката им ги ревнува, заради цялото внимание, което отделят на автомобила за грижи и по време на пътуване.



Един от седем мъже шофьори използват измиването на колата или шофирането като извинение да избягат, за да не прекарват времето си със своето семейство или близки. 37% разговарят с колата си, когато никой не ги слуша, сочи проучването на OnePoll.



И ако си мислите, че това фактите дотук са притеснителни, нека продължим.



Когато става въпрос за избор на нова кола, 22% от мъжете разкриват, че купуват автомобила, за който смятат, че има най-съвместима личност с тяхната собствена.



Почти една трета са на мнение, че колата им има специфичен характер, който ги привлича да направят покупката. От тях 22 % описват личността на возилото си като "игрива", 28 % я наричат "уверена". Един от всеки десетима стига дори дотам, че да я смята за "секси".



13% се опитват да си представят как ще изглежда колата им, ако трябва да приеме човешка форма.



След години, прекарани в създаването на тази специална обвързаност, над една трета от мъжете шофьори се страхуват от деня, когато ще кажат сбогом на колата си, като признават, че наистина много я обичат.



Вижте и някои от необичайните имена, дадени на автомобилите от техните собственици



Badman (Лош човек)

Big Barry (Големия Бари)

Bob the Bobster (Боб Бобстъра (но едно от топ разговорните значения на bobster е "секси мъж")

Bouyaka (Боюка)

Falcor (Фалкор (но едно от топ разговорните значения на falcor е магическо летящо куче, подобно на дракон, което транспортира главния герой в "Приказка без край")

Ford Fiasco (Форд Фиаско)

Jamiroquai (Джъмиръкуай - вероятно кръстена на едноименната английска фънк-джаз банда)

Matt Car-dle (Мат Кардъл - може би от името на спечелилия английския Х Фактор през 2010 г.)

Muscles (Мускули)

Phantom Flyer (Летящият фантом)

Pimp Mobile (вероятно на името на луксозния автомобил от 1960 г.)

Scarlett O'Cara (Скарлет О'Кара)

Sexy Bob the Fourth (Секси Боб Четвърти)

Super-Charged Fire Pony (Супер заредено огнено пони)

