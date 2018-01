Още снимки: test Българите в бяло и зелено на Олимпиадата в ПьонгЧанг В преобладаващо бяло и зелено ще бъдат облечени българските спортисти по време на Олимпийските зимни игри в ПьонгЧанг. В ролята на манекени за да презентират екипите се представиха сноубордистката Александра Жекова и скиорът-алпиец Алберт Попов.



Спортната екипировка е на италианската фирма VIST и включва яке, грейка, зимни черни панталони, блуза, две спортни горнища, кожени ръкавици, леко пухено зимно яке в червено-черно, шапка в цветовете на националния трикольор и др. Всички дрехи и аксесоари са от последната зимна колекция на фирмата. Те са изработени от висококачествени материали и са с уникален дизайн, изпълнен специално за българския тим. VIST облича за втори път българските олимпийци след Сочи 2014 и в последните години е сред най-бързо прогресиращата в сектора на ски и борд екипировката.



Обувките са на една от най-популярните в зимните спортове марки – Dolomite, която предоставя по два чифта на всеки – планински модел в зелено-черно и тип спортно-елегантен модел тип „кежуал“ в черно.



