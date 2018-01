Още снимки: test Facebook забранява рекламите на криптовалути и ICO Социалната мрежа Facebook забрани всички реклами, свързани с биткойни, криптовалути и ICO (initial coin offerings - първоначално предлагане на монети), в опит да се справи с измамите. Новите правила, наложени от екипа на Марк Зукърбърг, "забраняват финансовите продукти и услуги, които често са свързани с подвеждащи или измамни промоционални практики като двоични опции, първоначални предложения за монети и криптовалути".



Това е доста широкообхватна политика и социалната мрежа я определя като "умишлено широка".



Проблемът с първоначалното предлагане на монети е, че това е до голяма степен нерегулиран метод за набиране на средства от дадена компания, който включва продажбата на криптоактиви на инвеститорите. За разлика от IPO (първичното публично предлагане), където регулациите действат от десетки години.



Освен това биткойн и другите криптовалути са твърде "горещи" в момента и интернет пространството е пълно с измами и всякакви рискове. Американската комисия по ценните книжа и борсите (SEC - U.S. Securities and Exchange Commission) закри тази седмица една измамна схема с ICO, откъдето твърдяха, че са набрали 600 млн. долара - и очевидно много хора са загубили парите си. Рекламата на компанията зад ICO - AriseBank от Далас, Тексас, беше снимка на известния боксьор Ивендър Холифийлд, на която пишеше: "Присъединете се към най-голямата битка в историята. Банката на народа пристигна!"



Говорител на Facebook казва пред Business Insider, че новите правила забраняват всички реклами, свързани с криптовалути, а не само онези, които се опитват директно да продават цифрови валути или токени. Това означава, че в забраната попадат и реклами на Bitcoin портфейли, както и за хардуер, свързан например с "копаене" на криптовалути.



Директорът на Facebook за управление на продукти Роб Кодън казва, че в бъдеще компанията може да промени политиката си, за да рекламира отново законни бизнеси, свързани с криптовалути.



"Искаме хората да продължат да откриват и да научават за нови продукти и услуги чрез реклами в Facebook, без да се страхуват от измами. Има много компании, които рекламират бинарни опции, ICO и криптовалути, които понастоящем не работят добросъвестно."/clubz.bg

