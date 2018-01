Още снимки: test Арета Франклин избра актрисата, която ще я изиграе Актрисата и певица Дженифър Хъдсън ще се превъплъти в образа на великата Арета Франклин в биографичен филм.



Изпълнителката на песента "Respect" сама е избрала актрисата, която ще е в нейния образ. Хъдсън е носителка на Оскар за мюзикъла "Мечтателки".



Компанията "Метро Голдуин Майър" разработва проекта за живота на Арета Франклин от 2011 г.



Кариерата на легендата в соул музиката обхваща шест десетилетия, като първият й диск - госпъл албум, е издаден през 1956 г.



Впоследствие тя стана много популярна с редица хитове, сред които "(You Make Me Feel Like) a Natural Woman", "Spanish Harlem" и "I Say a Little Prayer". /lifestyle.bg Актрисата и певица Дженифър Хъдсън ще се превъплъти в образа на великата Арета Франклин в биографичен филм.Изпълнителката на песента "Respect" сама е избрала актрисата, която ще е в нейния образ. Хъдсън е носителка на Оскар за мюзикъла "Мечтателки".Компанията "Метро Голдуин Майър" разработва проекта за живота на Арета Франклин от 2011 г.Кариерата на легендата в соул музиката обхваща шест десетилетия, като първият й диск - госпъл албум, е издаден през 1956 г.Впоследствие тя стана много популярна с редица хитове, сред които "(You Make Me Feel Like) a Natural Woman", "Spanish Harlem" и "I Say a Little Prayer". /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели