Amazon официално отвори The Spheres Amazon със сигурност иска да бъде основен лидер в иновациите. През изминалата седмица американската компания откри първия магазин, в който няма касиери.



От вчера, 29 януари, Amazon официално отвори своите "сфери". Звучи странно, но буквално е така. Става въпрос за три гигантски сфери от стъкло, разположени пред централата на компанията в Сиатъл, Вашингтон.



The Spheres, както се казва съоръжението, е изградено от стъкло и метал, като за целта са били необходими пет години.



Проектирането на сферите започва през февруари 2013 г., като първоначалният план е бил те да играят ролята на вътрешна градина към сградата, пълна с растения и високи дървета. Дизайнерският екип обаче решава да построи три отделни сфери, които достигат височина от 27 метра.



Днес сградата на The Spheres е предназначена основно като място, където служителите на компанията да се разхождат, да мислят или да провеждат срещи. И, естествено, има за цел да разбие представите за типичната офис обстановка.



Ядрото на сферите е направено от 12 милиона килограма бетон, подсилен с 2,5 милиона килограма арматура. Колкото и стряскащи да са тези цифри, крайният резултат е впечатляващ.



Фасадата на The Spheres е покрита с 2643 стъклени панела, като последнният беше поставен през декември 2016 г.



През юни 2017 г. пък сферите се сдобиха с уникално по рода си дърво. То е високо над 14 метра, тежи над 16 тона и се казва Руби - фикус (Ficus rubiginosa), засаден още през 1969 г.



Този вид дърво е избран поради редица причини, сред които размер, естетика и възможност да бъде гледано в затворена среда, каквато предлагат The Spheres.



Накрая само ще отбележим, че в сферите на Amazon има засадени около 25 000 растения. И температурата, която се поддържа вътре, е 22 градуса. /monye.bg



