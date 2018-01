Още снимки: test Рядка творба на Пикасо започва световно турне Рядка картина на испанския художник Пабло Пикасо беше показана за пръв път в Хонконг в началото на световно турне и се очаква при продажбата си в Лондон да достигне цена от 50 млн. долара, съобщиха от аукционната къща „Сотбис”.



Портретът ще остане в Хонконг до петък, а след това ще бъде на обиколка в Тайпе, Ню Йорк и Лондон.



"Femme au beret et a la robe quadrillee” ще бъде предложена на търг на 28 февруари като част от инициатива на „Сотбис” за продажба на произведения на импресионизма и модерното изкуство.



Картината "Femme au beret et a la robe quadrillee (Marie-Therese Walter)” („Жена с барета и карирана рокля” (Мари-Терез Валтер)” е многоцветен кубичен портрет на любовница на художника.



„От всички стилове на художника през десетилетията това е този, който в най-голяма степен олицетворява наследството на Пикасо като портретист на жени”, каза Томас Бомпард от отдела „Импресионисти и модерно изкуство” на „Сотбис” в Лондон.



Валтер започва връзката си Пикасо като негова любовница и муза докато е 17-годишна и се самоубива през 1977, 4 години след смъртта му.



Пикасо рисува портрета й няколко месеца след като създава шедьовъра си „Герника” през 1937 по време на опустошителната испанска гражданска война.



Смята се, че портретът изследва развитието на връзката му с Валтер докато френската художничка Дара Маар става следващата му любовница, посочват от „Сотбис”.



Пикасо държеше световния рекорд за най-скъпо продадено произведение на изкуството с The Women of Algiers (Version 0)", достигнала цена от 179,4 млн. долара на търг на „Кристис” през 2015.



Но през ноември м.г. "Salvator Mundi" на Леонадро да Винчи счупи рекорда като беше продадена за 450,3 млн. долара в Ню Йорк. /АФП Рядка картина на испанския художник Пабло Пикасо беше показана за пръв път в Хонконг в началото на световно турне и се очаква при продажбата си в Лондон да достигне цена от 50 млн. долара, съобщиха от аукционната къща „Сотбис”.Портретът ще остане в Хонконг до петък, а след това ще бъде на обиколка в Тайпе, Ню Йорк и Лондон."Femme au beret et a la robe quadrillee” ще бъде предложена на търг на 28 февруари като част от инициатива на „Сотбис” за продажба на произведения на импресионизма и модерното изкуство.Картината "Femme au beret et a la robe quadrillee (Marie-Therese Walter)” („Жена с барета и карирана рокля” (Мари-Терез Валтер)” е многоцветен кубичен портрет на любовница на художника.„От всички стилове на художника през десетилетията това е този, който в най-голяма степен олицетворява наследството на Пикасо като портретист на жени”, каза Томас Бомпард от отдела „Импресионисти и модерно изкуство” на „Сотбис” в Лондон.Валтер започва връзката си Пикасо като негова любовница и муза докато е 17-годишна и се самоубива през 1977, 4 години след смъртта му.Пикасо рисува портрета й няколко месеца след като създава шедьовъра си „Герника” през 1937 по време на опустошителната испанска гражданска война.Смята се, че портретът изследва развитието на връзката му с Валтер докато френската художничка Дара Маар става следващата му любовница, посочват от „Сотбис”.Пикасо държеше световния рекорд за най-скъпо продадено произведение на изкуството с The Women of Algiers (Version 0)", достигнала цена от 179,4 млн. долара на търг на „Кристис” през 2015.Но през ноември м.г. "Salvator Mundi" на Леонадро да Винчи счупи рекорда като беше продадена за 450,3 млн. долара в Ню Йорк. /АФП Днес+ Запази и Сподели