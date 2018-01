Още снимки: test Air Force One има нужда от нови хладилници за 24 млн. долара Президентският самолет Air Force One има нужда от подмяна на хладилниците на борда и американското министерство на отбраната съобщи, че необходимите за това средства ще са 24 млн. долара.



В опит да обясни на данъкоплатците учудващо звучащата сума, военното министерство обясни в детайли защо такова, на пръв поглед, дребно обновление струва толкова скъпо, пише сп. „Нюзуик“.



Разположената в момента техника е монтирана на самолета през 1990 г. и трябва да се замени, за да оказва ефективно обслужване в съответствие с изискванията за мисиите на самолета и съхраняването на храни.



"Единиците са базирани на технологията по това време и са предназначени за съхранение на храни в краткосрочен план", се казва в изявление на военното ведомство. "Въпреки че се обслужват редовно, надеждността е намаляла, като се увеличават проблемите".



От ВВС също така заявиха, че "инженерните изисквания, необходими за проектиране, производство, провеждане на екологични тестове и получаване на сертификат на Федералната авиационна администрация", са включени в цитираната цена.



Според уебсайта Defense One, Air Force One трябва да може да осигури ястия на екипажи и пътници в продължение на седмици без допълнителни доставки. Това изисква съхранение на около 3000 яденета в огромни хладилници под кабината на пътника.



Компанията "Боинг" получи договор за ремонт през декември, като работата ще бъде завършена през октомври 2019 г.



