Доларът опитва подем спрямо другите световни валути Доларът в понеделник поскъпва спрямо валутите на всички развити страни в света, доходността на американските облигации US Treasuries обновила максимум от май 2014 година.



В същото време йената пада заради изявление на шефа на централната банка за покачване на показателя за инфлация в страната.



Сутринта еврото струва по $1,2421 в сравнение с $1,2427в края на валутната търговия в петък. В същото време курсът на общата валута се вдига спрямо японската до 135,12 йени за едно евро от 134,93 йени в края на миналата седмица.



Доларът поскъпва с 0,2% - до 108,78 йени.



Обемът на търговия с 10-годишниет облигации на САЩ рязко нарасна в очакване заседанието на Федералния резерв през тази седмица. Макар участниците на пазарите да не очакват от него някакво изменение на паричнокредитната политика в САЩ.



Освен това инвеститорите на валутния пазар очакват първия за президента Търмп доклад пред Конгреса за състоянието на страната на конгреса (State of the Union), планиран за 30 януари.



Китайският юан през януари поскъпна спрямо долара с почти 3 процента - до 6,3240 юана за един долара. Анализатори и инвестиционни компании повишиха прогнозите си за китайската валута до края на 2018-а до курс 6,18 юана за един долар.



