ТУ – Варна отваря ново пространство и готви магистратури за създателите на компютърни игри Ръководството на Технически университет – Варна и една от водещите в гейминг индустрията фирми - Zariba Group, започнаха обсъждане на възможностите съвместно да разработят актуални и новаторски магистърски програми, ориентирани към създателите на компютърни игри, с международно признати дипломи.



Дизйнът на компютърни игри като част от глобалната IT индустрия е изключително иновативно и динамично направление и неслучайно има огромен интерес от компаниите и от младите създатели на софтуер за приложения и игри.



В този бранш водещ елемент са човешките ресурси и по тази причина възможностите за сътрудничество между двете организации са много големи, единодушни са след първата работна среща във Варна изпълнителният директор на Zariba Group - Радостин Петров и ректорът на ТУ – Варна – проф. дн инж. Росен Василев.





Общата цел е - от една страна, формиране на висококвалифицирани кадри, които да са конкурентноспособни на пазара на труда, а от друга – да се даде тласък за превръщането на Варна в атрактивен център за чужди инвеститори и предприемачи от областта на IT технологиите.



Като се съчетаят опитът на Zariba Academy в обучението на млади програмисти и експертизата на преподавателите от Техническия университет, новите магистърски програми биха могли да стартират още от началото на следващата академична година с обучение паралелно на български и английски език.



Много бързо могат да се развият и отношенията със сродни университети в Европа, благодарение на вече установени контакти и ноухау от страна на Zariba. Компанията и университетът могат успешно да сътрудничат за организирани лекции на чужди преподаватели от утвърдени международни образователни организации и срещи на студентите от Варна с представители на световноизвестни компании като Google, Amazon и др.





Традиционните и утвърдени форми на сътрудничество като стажантски програми и подкрепа за развитието на образователната база, също са предмет на разговори между академичното ръководство и Zariba Group. Желанието на компанията е по-конкретно да финансира модерни лаборатории за иновации в областта на роботиката

Zariba стартира през 2007 г. като амбизиозна млада компания за аутсорсинг в областта на разработката на игри.



Първоначално трупа опит и know-how в областта като работи по проекти на Disney - с Disney Channel Games Online, Disney Princess Franchise, уеб игри за Hannah Montana Show, разработване на игра с героя от телевизионното шоу „Улица Сезам“ Елмо.



Zariba черпи богат опит и експертиза от успешно партньорство с големи имена в гейминг индустрията като LG, Samsung, Какао и мн. др. След 2010 г. компанията се профилира в разработване на собствени мобилни игри, които жънат успех по основните сторове - Apple App Store, Android, Windows, Amazon, и редица алтернативни сторове с над 20 мил. тегления. Една от най-успешните игри е Big Brain Quiz, която през 2012 оглавява класацията на UK App Store. Zariba днес има богато портфолио с над 30 игри с локализации на повече от 12 езика. Приложенията, разработени от Zariba, достигат до милиони потребители от цял свят всеки ден.



Някои от най-добрите игри постигат най-високата категория и цялостна класация в страни като Германия, САЩ, Великобритания, Индия и Испания. Академията на Zariba много успешно затваря бизнес цикъла, в който натрупаният опит и know-how се използват за създаване на квалифицирани програмисти, готови да се включат в новите проекти на компанията.





