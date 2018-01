Още снимки: test Samsung разкрива новия си флагман точно след месец Samsung Electronics Co. съобщи, че ще представи следващите си флагмански смартфони на 25 февруари - по време на Mobile World Congress в Барселона.



Двата нови модела - Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, ще приличат на досегашната линия S8, но ще включват обновена, по-добра камера, твърдят близки до процеса, цитирани от Bloomberg.



Новите флагмани ще влязат в продажба само месеци след като Apple пусна по магазините своя iPhone X - основен конкурент на смартфоните на Samsung от най-високия клас. Любопитеното е, че те ще достигнат потребителите с почти месец по-рано, отколкото Galaxy S8. /money.bg Samsung Electronics Co. съобщи, че ще представи следващите си флагмански смартфони на 25 февруари - по време на Mobile World Congress в Барселона.Двата нови модела - Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, ще приличат на досегашната линия S8, но ще включват обновена, по-добра камера, твърдят близки до процеса, цитирани от Bloomberg.Новите флагмани ще влязат в продажба само месеци след като Apple пусна по магазините своя iPhone X - основен конкурент на смартфоните на Samsung от най-високия клас. Любопитеното е, че те ще достигнат потребителите с почти месец по-рано, отколкото Galaxy S8. /money.bg Днес+ Запази и Сподели