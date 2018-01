Още снимки: test Китайски автомобил, сглобяван в Западна Европа? Geely може да са първите Китай може би скоро ще започне да произвежда първия си автомобил в западна Европа - с помощта на шведската Volvo Car Group, пише Bloomberg.



Брандът-икона, който бе закупен от китайския милиардер Ли Шуфу, ще предложи своя завод в Гент, Белгия за сглобяването на нов, по-висок клас автомобил на магната, каза главният изпълнителен директор на шведската компания Хакан Самюелсон.



Zhejiang Geely Holding Group Co. на Ли Шуфу започна да продава своя компактен SUV модел от по-висок клас в Китай преди два месеца под бранда Lynk & Co. за цена от 25 000 долара. Щампа "Made in Europe" ще подхожда на амбициите на китайския производител, който иска да се изправи срещу най-големите в бранша - като Volkswagen AG, които доминират китайския автомобилен пазар от десетилетие. След години на продажби на бюджетни модели у дома, китайските производители като Geely и BYD (която подписа с актьора Леонардо ди Каприо за посланик на марката) все повече обръщат глави към международните пазари.



Милиардерът Ли закупи Volvo Cars от Ford Motor Co. през 2010 г. и похарчи над 11 милиарда долара за обновяване на съоръженията. Миналата година Geely закупи почти 50% от малайзийската Proton Holdings Bhd. и 51% от британския производител на спортни автомобили Lotus Cars. Ли има амбиции да превърне Geely в световен гигант и като част от този план представи бранда Lynk & Co. през 2016 г., като се прицели в по-младите потребители.



