Сексът и Белият дом: от Клинтън до Тръмп

Точно преди 20 години американският президент Бил Клинтън заяви, че "не е имал сексуални отношения с тази жена". Както се оказа, той е имал - и беше обвинен, че лъже за романтичните си преживявания си с Моника Люински.



Днес друг американски президент е обвинен в сексуална непристойност - по-конкретно в плащане на една порнозвезда месец преди изборите през ноември 2016 г., за да не се шуми около прелюбодеянието му.



Такива бомбастични обвинения биха имали ефекта на целувка на смъртта за повечето политици. Но Тръмп не е нормален политик и в буйната му управление "това дори не е най-голямата история", пише Аарон Блейк във „Вашингтон пост“.



Политическите анализатори си блъскат главите, за да обяснят защо - когато става въпрос за Тръмп - такова откровение води едва до колективно свиване на рамене.



Клинтън, разбира се, беше президент по онова време и някои от неговите любовни срещи с Люински, 22-годишна стажантка, са се състояли в уединението на свещения Овален кабинет.



Тръмп е бил обикновен гражданин по времето, за което се твърди, че имал случайна сексуална среща през 2006 г. с порноактрисата Сторми Даниълс.



Той обаче е бил женен по онова време и съпругата му Мелания родила сина им по-малко от четири месеца по-рано.



Тоби Берковиц, доцент по реклама в университета в Бостън, заяви, че Тръмп има изключителна способност да минава покрай скандалите.



"Тръмп е аномалия", каза Берковиц, който е служил като политически консултант на многобройни политически кампании в допълнение към преподаването.



„Уолстрийт джърнъл“ съобщи миналата седмица, че Тръмп е платил на Даниелс 130 000 долара, за да забрави за техния флирт.



И Тръмп, чрез личния си адвокат, и Даниълс, която е на 38 г. и чието истинско име е Стефани Клифърд, отричат да е имало нещо между тях.



Списание "Ин Тъч" публикува миналата седмица интервю от 2011 г. с Даниелс, в което детайлно се разкриват подробностите за връзката им и онова, което тя описва като тяхно "общо помагало по секс".



Интервюто, което не е публикувано преди, е било направено преди предполагаемото подписване на споразумение за пазене на тайната от Даниелс през октомври 2016 г.



Избирателите изглеждат незаинтересовани



Дж. Тери Мадона, директор на Центъра за политика и обществени въпроси в колежите "Франклин" и "Маршал", заяви, че е малко изненадан от липсата на интерес към обвиненията, свързани със Сторми Даниълс - особено в настоящия момент "#Me Too" на преброяване на сексуални престъпления.



„Вие бихте помислили, че това е нещо, на което щеше да бъде обърнато доста внимание, но не, изобщо не“, каза Мадона. "Няма смазващ интерес в американските медии и гласоподавателите изглеждат, сякаш са незаинтересовани".



Тери Мадона и други анализатори казаха, че това може да се дължи отчасти на постоянния тътен на извънредни заглавия, излизащи от Белия дом на Тръмп.



"Не мога да проумея - а аз правя това от дълго време - дали е така, защото почти всеки ден има нещо като огромна национална криза от един или друг вид", каза Мадона. (Може би) това се дължи просто на факта, че това се е случило през 2006 г.", че Тръмп е бил обикновен гражданин и че сексът е бил - по всички описания – по взаимно съгласие“, каза той.



Във всеки случай, Тери Мадона не мисли, че Тръмп има от какво да се притеснява.



"Повярвайте ми, с Тръмп нещата могат да се променят, но не мисля, че това ще предизвика такъв интерес, че неговото президентство да дерайлира в този момент", каза той.



Оливиа Нуци, кореспондент във Вашингтон за списание „Ню Йорк“, приписва очевидната реакция на публиката и пресата на това, което може да се нарече "умора от скандали" на Тръмп.



"Знаете ли, той имаше толкова много скандали като този, че почти всичко се отразява на всички нас като ефект на умората", каза Нуци пред предаването на Си Ен Ен „Надеждни източници“.



Берковиц се съгласи. "Мисля, че това, което се е случило, е, че някои хора вероятно са се вцепенили от това поведение, когато става дума за Тръмп", каза той. "Не става дума за това, че има друг стандарт за Тръмп", каза той. "Тръмп реагира на твърденията: Тръмп сваля ръкавиците, хваща мобилния телефон и започва да туитва. Той е упорит във всичко.“



Берковиц заяви, че това му напомня "по ирония на Бил Клинтън".



"Класиката от 1990-те години на Бил Клинтън е била: "Да не оставя нито едно обвинение без отговор", каза Берковиц. "По принцип - аз не искам да казвам лъжа - но за да се изкриви истината драматично. Той не се притесняваше за това.“



Даниелс, междувременно, се възползва от своята известност.



Тя се появи в Trophy Club в Грийнвил, Южна Каролина, през уикенда като част от турне "Make America Horny Again", което ще я отведе в няколко други държави през следващите няколко месеца. /БГНЕС



