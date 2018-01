Още снимки: test Toshiba с резервен план, ако пропадне сделката за $18 милиарда Японската Toshiba Corp разглежда възможността да проведе IPO (първично предлагане на акции) за своя бизнес по производство но чипове.



Това е резервен план за компанията, ако договорената продажба на поделението Toshiba Memory на консорциум от инвеститори начело с Bain Capital за 18 милиарда долара не получи одобрение от антимонополните регулатори в края на март.



Според агенция Reuters, този вариант за спасяване на бизнеса даже бил предпочитан от някои експерти и акционери в японската корпорация пред посочената сделка.



През септември миналата година закъсалата корпорация се споразумя за продажбата на поделението си Toshiba Memory, вторият по-големина в света производител на чипове NAND, на консорциум, воден от инвестиционния фонд Bain Capital за 18 милиарда долара. Тази стъпка бе предприета на фона на растящите загуби на американката енергийна компания, собственост на Toshiba, Westinghouse Electric Co LLC, която в последствие банкрутира.



След това финансовият натиск върху японската корпорация отслабна, след като тя успя да привлече 600 млрд. йени ($5,4 млрд.) за сметка на емисия нови акции, които бяха продадени на чуждестранни фондове в края на миналата година. Това и отписването на данъци даде на Toshiba достатъчно средства за покриване на нейните задължения.



Ако договорената сделка за продажбата на Toshiba Memory не получи одобрение от регулаторните органи до 31 март, Toshiba има право да се откаже от сделката. Това отбелязва агенция Reuters, позовавайки се на свои източници, запознати със ситуацията.



