Още снимки: test Първият робомагазин на Amazon отваря врати днес След едногодишна подготовка, първият роботизиран магазин Amazon Go, в който няма продавачи и касиери, отваря врати. Изцяло автоматизираният супермаркет обещава: „Никакви опашки, никакви проверки, никакви каси“. CNBC обяви, че робомогазините могат изцяло да променят търговията на дребно, предаде kaldata.com.



Първият Amazon Go трябваше да бъде отворен още в началото на 2017 година, но възникнали технически проблеми забавиха процеса. Системата не винаги можеше да различи двама души, избрали да закупят едни и същи стоки. Затруднения възникваха, когато деца вземаха нещо от щандовете и след това го оставяха на друго място. Но сега всичко е готово и магазинът отваря врати на 22 януари. След едногодишна подготовка, първият роботизиран магазин Amazon Go, в който няма продавачи и касиери, отваря врати. Изцяло автоматизираният супермаркет обещава: „Никакви опашки, никакви проверки, никакви каси“. CNBC обяви, че робомогазините могат изцяло да променят търговията на дребно, предаде kaldata.com.Първият Amazon Go трябваше да бъде отворен още в началото на 2017 година, но възникнали технически проблеми забавиха процеса. Системата не винаги можеше да различи двама души, избрали да закупят едни и същи стоки. Затруднения възникваха, когато деца вземаха нещо от щандовете и след това го оставяха на друго място. Но сега всичко е готово и магазинът отваря врати на 22 януари. Днес+ Запази и Сподели