Новата мобилна игра за Хари Потър с първи трейлър Нова мобилна игра за Хари Потър ще бъде пусната по-късно тази година. Harry Potter: Hogwarts Mystery ще излезе през пролетта и ще е първата видеоигра, адаптирана по оригиналната серия от романи на Дж. К. Роулинг, след Wonderbook: Book of Potions от 2013 г., която се появи само за PlayStation 3.



Harry Potter: Hogwarts Mystery, която е разработена от Jam City и ще излезе на пазара като част от лейбъла Portkey Games, ще бъде на разположение за изтегляне на смартфони с iOS и Android. Играта дава възможност на играчите да създават персонализиран ученически аватар, да посещават класове, да учат магически умения, да създават приятелства или съперничества с други ученици и да взимат решения, които ще повлияват на историята на героя им, докато минават годините им в Хогуортс и растат като вещица или съветник.





Компанията Jam City, която разработва играта, е световен лидер в областта на мобилните развлечения, осигурявайки социални игри за милиони играчи по целия свят. Основана през 2010 г. от бившите съоснователи на MySpace Крис Деулф, Абър Уиткомб и бившия изпълнителен директор на 20th Century Fox Джош Игуадо, Jam City е създател на популярни топ игри, включително Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin Mobile Game и Marvel Avengers Academy. /lifestyle.bg