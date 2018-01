Още снимки: test Спецпрокуратурата ни в межуднародна операция срещу OneCoin Българската спецпрокуратура се включи в международна операция срещу създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).



Спецобвинението участва в мащабна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез OneCoin, съобщиха от прокуратурата.



Прокурори и следователи от спецпрокуратурата, както и служители на ГДБОП и ДАНС, се включват в международното разследване на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В разследването участват и представители на Евроджъст и Европол.



Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.



Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация, информират от прокуратурата.



На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.



"OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн).



В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.



Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн" може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.



Българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.



