Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

Народното събрание прие решение, с което се задължава вицепремиерът Томислав Дончев да представи доклад за текущото състояние на разработените хоризонтални компоненти за електронно управление и начините за ускоряването им до 31 март.



Няма как да се прави електронно управление с аналогови политици, отбеляза Дончев. "Да използваме хартията само за изобразително изкуство", обясни той.



Предложението на БСП за създаване на временна парламентарна комисия за изразходваните средства за Е-управление и да се състави план, не беше прието.



От БСП, които са вносители на едното искане за разискване заявиха, че практическият резултат от електронното управление не се вижда. В общинските администрации проблемите са най-тежки, въпреки че всяка община има уеб сайт и електронни услуги, но повечето пари са насочени към централната администрация.



Според социалистите, през последните години са разработени много електронни услуги, но те все още не са развити и са недостъпни за всички. Не се прилага основния принцип на електронното управление - многократно използване на данни. Работещо електронно управление ще повиши доверието в администрацията.



Те твърдят, че то се е превърнало в усвояване на европейски средства. Необходимо е да се създаде временна парламентарна комисия за отстраняване на грешките и анализ на причините довели до забавянето му. Искат план за електронно управление за изграждането му във всички администрации.



От БСП предлагат проект за решение, с кого да се създаде временна парламентарна комисия, която да направи пълен преглед на разходваните средства и причините довели до разхищението им.



От ГЕРБ също има внесено искане за разискване. От партията заявяват, че е дадена възможност общините да въведат софтуери за нуждите си. Към момента обаче има софтуери, но не могат да се обменят данни. Има завършена пълна стратегия за електронно управление. Има нов ред за финансиране. Създадена е и държавна агенция за електронно управление.



Правила, хора и ресурс са трите основни неща, за да има електронно управление. Хора и ресурс има, стои въпросът как ефективно да се реорганизира управление. Фокусът е върху направеното и как да се надгради. От ГЕРБ предлагат да се задължи вицепремиерът Томислав Дончев пред НС да представи доклад за състоянието на разработените компоненти за електронно управление.



По време на разискването от БСП заявиха, че ГЕРБ нямат визия за повече от 70 електронни регистри. Нямат идея за финансирането им. Според тях ГЕРБ нямат идея как да изградят електронното управление.



От БСП поискаха да знаят какъв е ефектът от изхарчените пати. Александър Ненков от ГЕРБ заяви, че няма да подкрепи предложението на БСП. По думите му, 120-130 млн. лв. струва електронното управление.



Според него основният дебат е как парламентът, като законодателен орган, да подпомогне администрациите да направят крачка напред. Решителна крачка в тази посока е създаването на ДА "Електронно управление" и една такава комисия, каквато искат БСП, няма да е продуктивна.



"Проблемът е, че МС, министрите и г-н Дончев не знаят какво е електронното управление", заяви Георги Свиленски от БСП. Затова те искали да знаят колко пари са похарчени. Свиленски попита и защо е сменен директора на агенцията. Единственото нещо, което било направено е в НАП, Митниците да се издават електронни билетчета за реда на гражданите, но то не било нищо, защото пак имало опашки, изрази убеденост Свиленски.



Красимир Янков от БСП заяви, че електронно управление според ГЕРБ било СМС към премиера и после той към държавната администрация.



Данаил Кирилов от ГЕРБ зави, че не му е ясно какво е постигнала тройната коалиция и това на НДСВ в електронното управление.



Халил Летифов от ДПС заяви, че ще подкрепят предложението на БСП за създаване на комисия.



Кристиян Вигенин от БСП отбеляза, че се води дискусия в най-аналоговия парламент, българският, а имаме еврокомисар по дигитализацията. Според него електронното управление е платформа за източване на средства, няма оценки за ефективността и системите не си говорели по между си и това било идеята. Хората не вярвали в електронните услуги, а и не били насърчавани да ги използват.



Тома Биков от ГЕРБ заяви, че ако се приеме предложението на социалистите, ще се блокира целия процес. "Ще се опитате да бръкнете в контакта, за да видите какво става. Ще ви удари тока", предупреди той. Според него има стратегия и нямало резон сега да се прави план и комисия, както искат от БСП.



Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че е станало ясно, че за да има електронно управление няма как да се случи ако няма виждане за системата. Трябва системите да са свързани. Електронно управление не се свежда до купуване на компютри, уточни Дончев. За първи път имало ясна платформа за него.



