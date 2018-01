Още снимки: test American Express записа първа загуба от четвърт век насам American Express Co. отчете първата си загуба за тримесечие от над четвърт век и заяви, че ще спре временно програмата си за обратно изкупуване на акции през първата половина на годината, за да възстанови капиталовата си наличност, която понесе удар след данъчната реформа на президента Тръмп. Дивидентите за тримесечието ще останат на сегашните нива, посочи още компанията, цитирана от The Wall Street Journal.



През четвъртото тримесечие на 2017 година American Express Co. трябваше да отдели около 2,6 милиарда долара заради промените в данъчното законодателство.



Регулаторите и инвеститорите следят внимателно съотношението на свободните средства като знак за цялостното състояние и устойчивост на компаниите.



Като цяло, American Express записва загуба за четвъртото тримесечие от 1,22 милиарда долара, или 1,41 долара за дял - сравнено с печалба от 800 милиона долара, или 88 цента за дял, година по-рано. Ако се извадят средствата заради данъчната реформа, печалбата е от 1,58 долара за дял. Това е първата загуба за тримесечие на компанията от 1992 г.



Приходите на компанията са се повишили до 8,84 милиарда долара, основно заради ръст на разходите и заемите на картодържателите. Провизиите за заеми са били общо 833 милиона долара, ръст от 33% спрямо година по-рано, частично заради повишение на кредитите, които компанията отписва като загуба.



Разходите са намаляли с 1 процент, спрямо година по-рано, главно заради 28% спад на харчовете за реклама.През 2018 г. American Express очаква между 6,90 и 7,30 долара печалба на акция. Дяловете на компанията, които се търгуваха на рекордни нива от 102,39 долара тази седмица, загубиха 1,9 процента от стойността си до 97,93 долара в късната търговия. /money.bg



American Express Co. отчете първата си загуба за тримесечие от над четвърт век и заяви, че ще спре временно програмата си за обратно изкупуване на акции през първата половина на годината, за да възстанови капиталовата си наличност, която понесе удар след данъчната реформа на президента Тръмп. Дивидентите за тримесечието ще останат на сегашните нива, посочи още компанията, цитирана от The Wall Street Journal.През четвъртото тримесечие на 2017 година American Express Co. трябваше да отдели около 2,6 милиарда долара заради промените в данъчното законодателство.Регулаторите и инвеститорите следят внимателно съотношението на свободните средства като знак за цялостното състояние и устойчивост на компаниите.Като цяло, American Express записва загуба за четвъртото тримесечие от 1,22 милиарда долара, или 1,41 долара за дял - сравнено с печалба от 800 милиона долара, или 88 цента за дял, година по-рано. Ако се извадят средствата заради данъчната реформа, печалбата е от 1,58 долара за дял. Това е първата загуба за тримесечие на компанията от 1992 г.Приходите на компанията са се повишили до 8,84 милиарда долара, основно заради ръст на разходите и заемите на картодържателите. Провизиите за заеми са били общо 833 милиона долара, ръст от 33% спрямо година по-рано, частично заради повишение на кредитите, които компанията отписва като загуба.Разходите са намаляли с 1 процент, спрямо година по-рано, главно заради 28% спад на харчовете за реклама.През 2018 г. American Express очаква между 6,90 и 7,30 долара печалба на акция. Дяловете на компанията, които се търгуваха на рекордни нива от 102,39 долара тази седмица, загубиха 1,9 процента от стойността си до 97,93 долара в късната търговия. /money.bg Днес+ Запази и Сподели