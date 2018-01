Още снимки: test Китай изпревари САЩ по инвестиции в IT сектора Общият обем на инвестициите в сферата на ИТ технологиите и интернет и нейното финансиране в Китай е достигнал 16,7 милиарда долара през последното тримесечие на 2017- година.



По този показател страната се утвърждава като световен лидер, изпреварвайки САЩ след второто тримесечие на миналата година.



Това се посочва в доклада на китайския Институт по информационни и телекомуникационни технологии към Министерството на индустрията и информатиката на КНР.



Според доклада, през четвъртото тримесечие на 2017 г. общият обем на инвестициите в интернет и неговото финансиране в рамките на целия свят достигна $ 43,3 милиарда. На Китай се падат 38,5% от тези разходи, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа.



Китай активно привлича чуждестранни инвеститори в ИТ проекти.



Например, Siemens PLM Software ще изгради иновативен център за интелектуална продукция "Индустрия 4.0" в Тайюан, в провинция Шанси, Северен Китай. За тази цел през януари т.г. бе договор за сътрудничество, според който германският концерн ще предостави на китайските производители свои научни и развойни разработки.



Миналата година германската компания обяви намерението си да сътрудничи с китайските власти и изследователски структури за създаването на нов роботизиран център. Към момента в Siemens работят около 4 500 учени и инженери в Китай.



Роботиката и автоматизацията на производството са приоретитни области, в правителствената програма "Made in China 2025". В този контекст немската индустрия се разглежда като добър потенциален партньор на Китай, за постигане на набелязаните цели. /money.bg



