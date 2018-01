Още снимки: test Махмуд Аббас: "Греховно" е решението на Тръмп за Йерусалим Президентът на палестинската автономия Махмуд Аббас разкритикува президента на САЩ Доналд Тръмп в пламенна реч, заявявайки, че решението на американския лидер да признае оспорвания Йерусалим за столица на Израел е „греховно и злощастно“, предава The New York Times.



По време на конференция в Кайро Аббас заяви, че САЩ са се самоизключили от посредничеството в преговорите между Израел и Палестина – роля, заемана от Вашингтон в течение на десетилетия. „Палестинците ще продължат мирно да следват своите искания, докато не си върнем правата“, уточни той.

„Йерусалим ще бъде порта към мира, единствено ако е столица на Палестина и ще бъде порта към войната, страха и липсата на сигурност и стабилност, не дай боже, ако ли не“, заяви Аббас. „Той е порта към мир и към война и президентът Тръмп трябва да направи своя избор“, допълни той.



Президентът на Палестинската автономия поднови призива си към арабите и мюсюлманите да посещават Йерусалим, уверявайки ги, че подобни посещения не са равни на „нормализация“ на отношенията с Израел, предаде "Фокус".



„Не ни изоставяйте. Посещенията на мюсюлмани, араби и християни дават подкрепа за града, защитават светите му места и подкрепят арабските му жители“, допълни той.



