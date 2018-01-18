Резултати от втория кръг на Australian Open
17.01.2018 16.50
Срещи от втория кръг в мъжката схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:
3-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Макензи МакДоналд (САЩ) - 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6
1-Рафаел Надал (Испания) - Леонардо Майер (Аржентина) - 6:3, 6:4, 7:6(4)
28-Дамир Джамхур (Босна и Херцеговина) - Джон Милман (Австралия) - 7:5, 3:6, 6:4, 6:1
24-Диего Шварцман (Аржентина) - Каспер Рууд (Норвегия) - 6:4, 6:2, 6:3
10-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Жил Симон (Франция) - 6:2, 3:0 и отказ на Симон
Жил Мюлер (Люксембург) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:2
Райън Харисън (САЩ) - 31-Пабло Куевас (Уругвай) - 6:4, 7:6(5), 6:4
6-Марин Чилич (Хърватия) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:1, 7:5, 6:2
17-Ник Кирьос (Австралия) - Виктор Троицки (Сърбия) - 7:5, 6:4, 7:6(2)
Жо-Вилфред Цонга (Франция) - Денис Шаповалов (Канада) - 3:6, 6:3, 1:6, 7:6(4), 7:5
Кайл Едмънд (Великобритания) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:2, 6:2, 6:4
Николос Басилашвили (Грузия) - Рубен Бемелманс (Белгия) - 7:5, 6:1, 6:3
Андреас Сепи (Италия) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:1, 6:3, 6:4
Иво Карлович (Хърватия) - Юичи Сугита (Япония) - 7:6(3), 6:7(3), 7:5, 4:6, 12:10.
Андрей Рубльов (Русия) - Маркос Багдатис (Кипър) - 6:4, 6:7(5), 6:4, 6:2
Александър Долгополов (Украйна) - Матю Ебдън (Австралия) - 7:6(7), 6:3, 6:4
Срещи от втория кръг в женската схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:
2-Каролин Вожняцки (Дания) - Яна Фет (Хървтаия) - 3:6, 6:2, 7:5
4-Елина Свитолина (Украйна) - Катерина Синякова (Чехия) - 4:6, 6:2, 6:1
7-Елена Остапенко (Латвия) - Инин Дуан (Китай) - 6:3, 3:6, 6:4
Луксика Кумхум (Тайланд) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:1, 6:3
Петра Мартич (Хърватия) - Ирина-Камелия Бегу (Румъния) - 6:4, 7:6(3)
Ализе Корне (Франция) - 12-Юлия Гьоргес (Германия) - 6:4, 6:3
Дениса Алертова (Чехия) - Шуай Чжан (Китай) - 6:4, 7:6(5)
Магда Линете (Полша) - 22-Даря Касаткина (Русия) - 7:6(4), 6:2
Марта Костюк (Украйна) - Оливия Роговска (Австралия) - 6:3, 7:5
32-Анет Контавейт (Естония) - Мона Бартел (Германия) - 6:3, 4:6, 6:3
Кая Канепи (Естония) - Моника Пуиг (Пуерто Рико) - 6:4, 6:3
Катерина Бондаренко (Украйна) - 15-Анастасия Павлюченкова (Русия) - 6:2, 6:3
19-Магдалена Рибарикова (Словакия) - Кирстен Флипкенс (Белгия) - 6:4, 0:6, 6:2
30-Кики Бертенс (Холандия) - Никол Гибс (САЩ) - 7:6(3), 6:0
Карла Суарес Наваро (Испания) - Тимеа Бабош (Унгария) - 6:4, 2:6, 6:2
23-Даря Гаврилова (Австралия) - Елизе Мертенс (Белгия) - играят в момента /sportal.bg
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