Още снимки: test Резултати от втория кръг на Australian Open Срещи от втория кръг в мъжката схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:



3-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Макензи МакДоналд (САЩ) - 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6

1-Рафаел Надал (Испания) - Леонардо Майер (Аржентина) - 6:3, 6:4, 7:6(4)

28-Дамир Джамхур (Босна и Херцеговина) - Джон Милман (Австралия) - 7:5, 3:6, 6:4, 6:1

24-Диего Шварцман (Аржентина) - Каспер Рууд (Норвегия) - 6:4, 6:2, 6:3

10-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Жил Симон (Франция) - 6:2, 3:0 и отказ на Симон

Жил Мюлер (Люксембург) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:2

Райън Харисън (САЩ) - 31-Пабло Куевас (Уругвай) - 6:4, 7:6(5), 6:4

6-Марин Чилич (Хърватия) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:1, 7:5, 6:2

17-Ник Кирьос (Австралия) - Виктор Троицки (Сърбия) - 7:5, 6:4, 7:6(2)

Жо-Вилфред Цонга (Франция) - Денис Шаповалов (Канада) - 3:6, 6:3, 1:6, 7:6(4), 7:5

Кайл Едмънд (Великобритания) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:2, 6:2, 6:4

Николос Басилашвили (Грузия) - Рубен Бемелманс (Белгия) - 7:5, 6:1, 6:3

Андреас Сепи (Италия) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:1, 6:3, 6:4

Иво Карлович (Хърватия) - Юичи Сугита (Япония) - 7:6(3), 6:7(3), 7:5, 4:6, 12:10.

Андрей Рубльов (Русия) - Маркос Багдатис (Кипър) - 6:4, 6:7(5), 6:4, 6:2

Александър Долгополов (Украйна) - Матю Ебдън (Австралия) - 7:6(7), 6:3, 6:4



Срещи от втория кръг в женската схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:



2-Каролин Вожняцки (Дания) - Яна Фет (Хървтаия) - 3:6, 6:2, 7:5

4-Елина Свитолина (Украйна) - Катерина Синякова (Чехия) - 4:6, 6:2, 6:1

7-Елена Остапенко (Латвия) - Инин Дуан (Китай) - 6:3, 3:6, 6:4

Луксика Кумхум (Тайланд) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:1, 6:3

Петра Мартич (Хърватия) - Ирина-Камелия Бегу (Румъния) - 6:4, 7:6(3)

Ализе Корне (Франция) - 12-Юлия Гьоргес (Германия) - 6:4, 6:3

Дениса Алертова (Чехия) - Шуай Чжан (Китай) - 6:4, 7:6(5)

Магда Линете (Полша) - 22-Даря Касаткина (Русия) - 7:6(4), 6:2

Марта Костюк (Украйна) - Оливия Роговска (Австралия) - 6:3, 7:5

32-Анет Контавейт (Естония) - Мона Бартел (Германия) - 6:3, 4:6, 6:3

Кая Канепи (Естония) - Моника Пуиг (Пуерто Рико) - 6:4, 6:3

Катерина Бондаренко (Украйна) - 15-Анастасия Павлюченкова (Русия) - 6:2, 6:3

19-Магдалена Рибарикова (Словакия) - Кирстен Флипкенс (Белгия) - 6:4, 0:6, 6:2

30-Кики Бертенс (Холандия) - Никол Гибс (САЩ) - 7:6(3), 6:0

Карла Суарес Наваро (Испания) - Тимеа Бабош (Унгария) - 6:4, 2:6, 6:2

23-Даря Гаврилова (Австралия) - Елизе Мертенс (Белгия) - играят в момента /sportal.bg



Срещи от втория кръг в мъжката схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:3-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Макензи МакДоналд (САЩ) - 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:61-Рафаел Надал (Испания) - Леонардо Майер (Аржентина) - 6:3, 6:4, 7:6(4)28-Дамир Джамхур (Босна и Херцеговина) - Джон Милман (Австралия) - 7:5, 3:6, 6:4, 6:124-Диего Шварцман (Аржентина) - Каспер Рууд (Норвегия) - 6:4, 6:2, 6:310-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Жил Симон (Франция) - 6:2, 3:0 и отказ на СимонЖил Мюлер (Люксембург) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:2Райън Харисън (САЩ) - 31-Пабло Куевас (Уругвай) - 6:4, 7:6(5), 6:46-Марин Чилич (Хърватия) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:1, 7:5, 6:217-Ник Кирьос (Австралия) - Виктор Троицки (Сърбия) - 7:5, 6:4, 7:6(2)Жо-Вилфред Цонга (Франция) - Денис Шаповалов (Канада) - 3:6, 6:3, 1:6, 7:6(4), 7:5Кайл Едмънд (Великобритания) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:2, 6:2, 6:4Николос Басилашвили (Грузия) - Рубен Бемелманс (Белгия) - 7:5, 6:1, 6:3Андреас Сепи (Италия) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:1, 6:3, 6:4Иво Карлович (Хърватия) - Юичи Сугита (Япония) - 7:6(3), 6:7(3), 7:5, 4:6, 12:10.Андрей Рубльов (Русия) - Маркос Багдатис (Кипър) - 6:4, 6:7(5), 6:4, 6:2Александър Долгополов (Украйна) - Матю Ебдън (Австралия) - 7:6(7), 6:3, 6:4Срещи от втория кръг в женската схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:2-Каролин Вожняцки (Дания) - Яна Фет (Хървтаия) - 3:6, 6:2, 7:54-Елина Свитолина (Украйна) - Катерина Синякова (Чехия) - 4:6, 6:2, 6:17-Елена Остапенко (Латвия) - Инин Дуан (Китай) - 6:3, 3:6, 6:4Луксика Кумхум (Тайланд) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:1, 6:3Петра Мартич (Хърватия) - Ирина-Камелия Бегу (Румъния) - 6:4, 7:6(3)Ализе Корне (Франция) - 12-Юлия Гьоргес (Германия) - 6:4, 6:3Дениса Алертова (Чехия) - Шуай Чжан (Китай) - 6:4, 7:6(5)Магда Линете (Полша) - 22-Даря Касаткина (Русия) - 7:6(4), 6:2Марта Костюк (Украйна) - Оливия Роговска (Австралия) - 6:3, 7:532-Анет Контавейт (Естония) - Мона Бартел (Германия) - 6:3, 4:6, 6:3Кая Канепи (Естония) - Моника Пуиг (Пуерто Рико) - 6:4, 6:3Катерина Бондаренко (Украйна) - 15-Анастасия Павлюченкова (Русия) - 6:2, 6:319-Магдалена Рибарикова (Словакия) - Кирстен Флипкенс (Белгия) - 6:4, 0:6, 6:230-Кики Бертенс (Холандия) - Никол Гибс (САЩ) - 7:6(3), 6:0Карла Суарес Наваро (Испания) - Тимеа Бабош (Унгария) - 6:4, 2:6, 6:223-Даря Гаврилова (Австралия) - Елизе Мертенс (Белгия) - играят в момента /sportal.bg Днес+ Запази и Сподели



