Още снимки:
test

Резултати от втория кръг на Australian Open

17.01.2018 16.50

Срещи от втория кръг в мъжката схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:

3-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Макензи МакДоналд (САЩ) - 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6
1-Рафаел Надал (Испания) - Леонардо Майер (Аржентина) - 6:3, 6:4, 7:6(4)
28-Дамир Джамхур (Босна и Херцеговина) - Джон Милман (Австралия) - 7:5, 3:6, 6:4, 6:1
24-Диего Шварцман (Аржентина) - Каспер Рууд (Норвегия) - 6:4, 6:2, 6:3
10-Пабло Кареньо Буста (Испания) - Жил Симон (Франция) - 6:2, 3:0 и отказ на Симон
Жил Мюлер (Люксембург) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:2
Райън Харисън (САЩ) - 31-Пабло Куевас (Уругвай) - 6:4, 7:6(5), 6:4
6-Марин Чилич (Хърватия) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:1, 7:5, 6:2
17-Ник Кирьос (Австралия) - Виктор Троицки (Сърбия) - 7:5, 6:4, 7:6(2)
Жо-Вилфред Цонга (Франция) - Денис Шаповалов (Канада) - 3:6, 6:3, 1:6, 7:6(4), 7:5
Кайл Едмънд (Великобритания) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:2, 6:2, 6:4
Николос Басилашвили (Грузия) - Рубен Бемелманс (Белгия) - 7:5, 6:1, 6:3
Андреас Сепи (Италия) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:1, 6:3, 6:4
Иво Карлович (Хърватия) - Юичи Сугита (Япония) - 7:6(3), 6:7(3), 7:5, 4:6, 12:10.
Андрей Рубльов (Русия) - Маркос Багдатис (Кипър) - 6:4, 6:7(5), 6:4, 6:2
Александър Долгополов (Украйна) - Матю Ебдън (Австралия) - 7:6(7), 6:3, 6:4

Срещи от втория кръг в женската схема на Откритото първенство на Австралия по тенис:

2-Каролин Вожняцки (Дания) - Яна Фет (Хървтаия) - 3:6, 6:2, 7:5
4-Елина Свитолина (Украйна) - Катерина Синякова (Чехия) - 4:6, 6:2, 6:1
7-Елена Остапенко (Латвия) - Инин Дуан (Китай) - 6:3, 3:6, 6:4
Луксика Кумхум (Тайланд) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:1, 6:3
Петра Мартич (Хърватия) - Ирина-Камелия Бегу (Румъния) - 6:4, 7:6(3)
Ализе Корне (Франция) - 12-Юлия Гьоргес (Германия) - 6:4, 6:3
Дениса Алертова (Чехия) - Шуай Чжан (Китай) - 6:4, 7:6(5)
Магда Линете (Полша) - 22-Даря Касаткина (Русия) - 7:6(4), 6:2
Марта Костюк (Украйна) - Оливия Роговска (Австралия) - 6:3, 7:5
32-Анет Контавейт (Естония) - Мона Бартел (Германия) - 6:3, 4:6, 6:3
Кая Канепи (Естония) - Моника Пуиг (Пуерто Рико) - 6:4, 6:3
Катерина Бондаренко (Украйна) - 15-Анастасия Павлюченкова (Русия) - 6:2, 6:3
19-Магдалена Рибарикова (Словакия) - Кирстен Флипкенс (Белгия) - 6:4, 0:6, 6:2
30-Кики Бертенс (Холандия) - Никол Гибс (САЩ) - 7:6(3), 6:0
Карла Суарес Наваро (Испания) - Тимеа Бабош (Унгария) - 6:4, 2:6, 6:2
23-Даря Гаврилова (Австралия) - Елизе Мертенс (Белгия) - играят в момента /sportal.bg

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
17:48
Григор Димитров: Доволен съм от начина, по който се борих, но не от играта си
17:35
Цвети Пиронкова и съпругът й чакат бебе
16:50
Резултати от втория кръг на Australian Open
15:12
Григор оцеля срещу 186-ия в света на Australian Open
14:22
Сестрата на Роналдо: Братко, отново ще си на върха
14:08
Григор ще играе пети сет с американец в Мелбърн
13:22
Петерханзел спечели 10-ия етап и изостава с 50 минути от Сайнц
13:15
Боби Михайлов: Няма да коментирам опозицията
11:09
Лудогорец с най-доброто в първата си контрола
10:23
Американско препятствие чака Гришо днес
08:43
Ракетата отвя Фу на старта на Мастърс
08:36
Роналдиньо официално сложи край на кариерата си
16 януари 2018 г.
18:47
Федерер стартира с категорична победа в Мелбърн
13:27
Федерер стартира с категорична победа в Мелбърн
11:49
Американец спечелил четири ултрамаратона, криейки се в тоалетни
11:44
Вторият мач на Григор ще е утре от 10 сутринта
11:24
Реал взима нападател през януари
11:20
Димитров запази мълчание относно идеята на Джокович
10:31
Григор излиза пак на корта в Мелбърн утре около 10 ч
09:37
Борусия Дортмунд решава днес бъдещето на Обамеянг
09:26
Кой как гласува за "Футболист на годината" 2017
15 януари 2018 г.
18:33
Райън Гигс е новият селекционер на Уелс
18:20
От Левски обявиха официално подкрепата си за Боби Михайлов
14:33
Димитров: Трябва да остана спокоен и концентриран
13:01
Треньор в Берое отива на специализация в грандовете на Висшата лига

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Цвети Пиронкова и съпругът й чакат бебе

Резултати от втория кръг на Australian Open

Григор ще играе пети сет с американец в Мелбърн

Петерханзел спечели 10-ия етап и изостава с 50 минути от Сайнц

Американско препятствие чака Гришо днес

Роналдиньо официално сложи край на кариерата си

Федерер стартира с категорична победа в Мелбърн

Федерер стартира с категорична победа в Мелбърн

Още новини >>    
Последни видео новини
Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си Кукери подгониха злото в Благоевград