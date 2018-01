Още снимки: test „Форд” се насочва към електрически и хибридни автомобили Американската автомобилна компания "Форд" (Ford Motor Co) значително ще увеличи заплануваните инвестиции в производството на електрически автомобили до 2022 г. Това съобщи председателят на компанията Бил Форд по време на автошоуто в Детройт, пише "Гардиън".



Форд уточни, че ще инвестират 11 милиарда долара и ще произведат 40 хибридни и напълно електрически автомобила през следващите 4 г.



Той поясни, че значително са увеличили средствата в сравнение с предишната цел, която беше 4,5 милиарда долара до 2020 г., включително разходите за изграждането на архитектурата за производството на електрически автомобили.



Разходите на "Форд" за техническа част, изследване и развитие през 2016 г. са в размер на 7,3 милиарда долара в сравнение с 6,7 милиарда през 2015 г.



От 40-те електрически автомобила, запланувани до 2020 г., 16 ще бъдат напълно електрически, а останалите ще са хибриди.



Автомобилните гиганти General Motors Co, Toyota Motor Corp и Volkswagen AG вече разкриха агресивните си планове за разширяване производството на електрически автомобили.



