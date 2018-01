Още снимки: test Lego търси ръст на продажбите в Китай чрез сделка с Tencent Датският производител на играчки Lego обединява сили с китайския интернет гигант Tencent Holding Ltd., за да разработят онлайн игри и дори може би социална мрежа, насочена към китайските деца, предава Reuters. В последните години частната Lego отчита спад на ръста на продажбите. Пазарът в Поднебесната империя обаче е лъч светлина, като продажбите там нарастват с над 25% през 2016 г.



Lego се състезава с производителя на куклите Барби Mattel Inc. и Hasbro - компанията зад "Моето малко пони", за дял от пазара в Китай, оценен на 31 милиарда долара.В понеделник дружеството заяви, че партньорството с Tencent, най-голямата социална мрежа и гейминг компания в Поднебесната империя, цели да създаде безопасна онлайн среда, насочена към китайските деца. Сделката включва изграждане и на видео зона и игри, брандирани с логото на Lego.



Tencent е най-високо оценяваната омпания в Азия с пазарна капитализация от 537 милиарда долара. Миналата година Mattel постигна сделки с Alibaba Group Holding Ltd и разработчика на онлайн съдържание BabyTree, за да продава интерактивни обучителни продукти, базирани на играчките Fisher-Price.



Lego има пазарен дял в Китай около 3 процента, следвана от Mattel и Hasbro със сътоветно около 2 и 1 процент. През ноември 2016 г. Lego отвори завод в Китай, като се очаква в него да се произвеждат около 70-80% от всички продукти, продавани в Азия. /money.bg



