20-годишен спечели 450 млн. долара от лотария 20-годишен американец е спечелил джакпота от 450 млн. долара в американската лотария "Мега милиони", информира Business Insider.



Шейн Мислър обяви това в социалната мрежа Facebook с думите: "Oh. My. God." (бел. ред. "О, Боже мой").



Мислър позна печелившите числа 28, 30, 39, 59, 70 и 10, с което спечели четвъртият по големина джакпот в историята на играта.



Вместо да получи сумата на равни вноски в следващите 30 години, той решава да се възползва от възможността да прибере печалбата си наведнъж.



По този начин обаче той ще може да получи едва 211.406 млн. долара, след приспадане на държавните и местни данъци.



Рекордните 656 млн. долара от Мега Милиони бяха спечелени през март 2012 г. с три печеливши билета, продадени в Канзас, Илинойз и Мериленд. /profit.bg



