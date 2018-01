Още снимки: test Кой написа речта на Туск, която възхити България Вчера председателят на Европейския съвет Доналд Туск впечатли с реч на български език в Народния театър на официалната церемония по откриването на българското председателство на Съвета на ЕС. В речта си полякът цитира Вазов, говори за историята и спортните ни успехи. Не за първи път обаче Туск избира да говори на местния език, за да подсили политическото си послание, предава profit.bg.



В началото на декември миналата година председателят на Европейския съвет беше в Ирландия във връзка с преговорите за Брекзит и след срещата си с ирландския премиер Тео Варадкар вмъкна ирландската поговорка "Ni neart go cur le cheile” (“Няма сила без единство“), която направи силно впечатление на местните.



Всъщност, човекът, който пише речите на Доналд Туск, е ирландецът Уго Брейди, който е бил съветник на най-високопоставените европейски политици и дипломати и има роля в преговорите на Великобритания за излизане от ЕС, разкриват ирландските медии. Брейди е учил журналистика в Дъблинския градски университет, има магистърска степен по икономически науки и диплома по право на ЕС от Low Society of Irеland. Той пише речите на Туск от три години, а е усъвършенствал професионалните си умения в Центъра за европейски реформи, където е бил старши научен сътрудник. Той редовно пише за стратегията на Европа за справянето с организираната престъпност и контратероризма и е публикувал есета за бъдещето на Великобритания в Европа и как да бъде защитено правото за свободно придвижване в рамките на ЕС.



В последно време Брейди се изказа възторжено за ирландските дипломати, като заяви: „Аз вероятно виждам това, което повечето хора не могат да видят. Ирландия е най-добре подготвената от всички страни за преговорите за Брекзит“.



