Dropbox излиза на борсата

Dropbox Inc. е напът да стане публична компания. Услугата за споделяне и съхраняване на файлове в "облака" бе оценена на около десет милиарда долара през 2014 г. Източници на Bloomberg твърдят, че дружеството вече е подало нужните документи, а Goldman Sachs и JPMorgan ще водят процедурата. Целта е листването да стане факт през първата половина на годината.



Продажба на дялове в базираната в Сан Франциско компанията ще бъде следната отблизо, коментира изданието. Сравнително скорошното IPO на Snapchat бе разочароващо, а акциите ? се търгуват на нива с около 15% по-ниски от първоначалната цена.



Между двете компании обаче има голяма разлика. Dropbox ще излезе на борсата с годишни продажби от над един милиарда долара и печалба. Snapchat пък работи на загуба.



Dropbox може да се превърне и в едно от най-големите листвания на технологични компании в САЩ в последните години. През 2015 г. First Data Corp. излезе на босата при оценка от около 14 милиарда долара.



През годината се очакват и други интересни IPO в технологичната индустрия, начело със Spotify и Uber.



