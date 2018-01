Още снимки: test Кои са най-големите кино фаворити тази година Фантастиката "Формата на водата" се размина с наградата Златен глобус за най-добър филм, но получи рекордните 12 номинациите за наградите на Британската филмова академия - БАФТА.



Филмът на британеца Мартин Макдона "Три билборда извън града" е с девет номинации. Сред тях, разбира се, за най-добър филм. Биографичният филм за Чърчил "Darkest Hour", който донесе Златен глобус на Гари Олдман, също има девет номинации, а филмът на Кристофър Нолан за Втората световна война "Дюнкерк" е с осем. "Блейд Рънър 2049" на Дани Вилньов също има 8 номинации.



В категорията за най-добър филм освен "Формата на водата" и "Три билборда извън града", са номинирани още "Най-мрачният час", "Дюнкерк" и "Призови ме с твоето име".



С номинации за най-добър британски филм са "Най-мрачният час", "Смъртта на Сталин", "Божия земя", "Лейди Макбет", "Падингтън 2" и "Три билборда извън града".



Номинациите за актьори до голяма степен повтарят и тези за Златен глобус, а очакванията са, че тенденцията ще се задържи така до заветните Оскари.



Франсис Макдорманд ("Три билборда извън града"), Сали Хокинс ("Формата на водата"), Анет Бенинг ("Film Stars Don't Die In Liverpool"), Марго Роби ("Аз, Тоня"), Сирша Ронан ("Lady Bird") са фаворитките за главна женска роля.



При мъжете номинирани са Даниел Дей Люис ("Phantom Thread"), Даниел Калуя ("Get Out"), Гари Олдман ("Darkest Hour"), Джейми Бел ("Film Stars Don't Die In Liverpool") и Тимъти Шаламет ("Call Me By Your Name").



Наградите БАФТА ще бъдат раздадени на 18 февруари в Лондон. /lifestyle.bg Фантастиката "Формата на водата" се размина с наградата Златен глобус за най-добър филм, но получи рекордните 12 номинациите за наградите на Британската филмова академия - БАФТА.Филмът на британеца Мартин Макдона "Три билборда извън града" е с девет номинации. Сред тях, разбира се, за най-добър филм. Биографичният филм за Чърчил "Darkest Hour", който донесе Златен глобус на Гари Олдман, също има девет номинации, а филмът на Кристофър Нолан за Втората световна война "Дюнкерк" е с осем. "Блейд Рънър 2049" на Дани Вилньов също има 8 номинации.В категорията за най-добър филм освен "Формата на водата" и "Три билборда извън града", са номинирани още "Най-мрачният час", "Дюнкерк" и "Призови ме с твоето име".С номинации за най-добър британски филм са "Най-мрачният час", "Смъртта на Сталин", "Божия земя", "Лейди Макбет", "Падингтън 2" и "Три билборда извън града".Номинациите за актьори до голяма степен повтарят и тези за Златен глобус, а очакванията са, че тенденцията ще се задържи така до заветните Оскари.Франсис Макдорманд ("Три билборда извън града"), Сали Хокинс ("Формата на водата"), Анет Бенинг ("Film Stars Don't Die In Liverpool"), Марго Роби ("Аз, Тоня"), Сирша Ронан ("Lady Bird") са фаворитките за главна женска роля.При мъжете номинирани са Даниел Дей Люис ("Phantom Thread"), Даниел Калуя ("Get Out"), Гари Олдман ("Darkest Hour"), Джейми Бел ("Film Stars Don't Die In Liverpool") и Тимъти Шаламет ("Call Me By Your Name").Наградите БАФТА ще бъдат раздадени на 18 февруари в Лондон. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели