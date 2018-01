Още снимки: test Най-четените статии в Wikipedia 2017 г. е вече в историята, но любопитни факти около годината ще продължават да изскачат отвсякъде. Като тези кои са най-четените статии в Wikipedia за вече изминалата година.



Ето и кои са първите 10:



10. "13 Reasons Why"

Ще започнем със сериала на Netflix, чиято страница в Wikipedia е била прочетена почти 15 милиона пъти - 14 934 202 с точност.



9. Bitcoin



Криптовалутата доби голяма популярност през 2017 г. Като това очевидно е довело до сериозен интерес - 15 026 561 прочитания.



8. Съединени американски щати - 15 763 915 прочитания.



7. Списък с Боливудските филми през 2017 г.

Очевидно индийското кино набира все по-голяма популярност, след като в онлайн енциклопедията статията за филмите, появили през годината, е била прочетена 16 391 427 пъти.



6. Game of Thrones - 16 833 302 прочитания.



5. Меган Маркъл - 16 944 130 прочитания.



4. Game of Thrones сезон 7

Статията за предпоследния сезон на хитовия сериал е била прочетена 18 792 746 пъти.



3. Елизабет II

Английската кралица очевидно не губи популярност със своите 19 290 956 прочитания.



2. Доналд Тръмп

Статията за американския президент е събрала 29 644 764 прочитания.



1. Починали известни личности през 2017 г.

Звучи малко странно, но тези статии, събрани в общата Lists of deaths by year, имат 37 387 010 прегледа. /lifestyle.bg



2017 г. е вече в историята, но любопитни факти около годината ще продължават да изскачат отвсякъде. Като тези кои са най-четените статии в Wikipedia за вече изминалата година.Ето и кои са първите 10:10. "13 Reasons Why"Ще започнем със сериала на Netflix, чиято страница в Wikipedia е била прочетена почти 15 милиона пъти - 14 934 202 с точност.9. BitcoinКриптовалутата доби голяма популярност през 2017 г. Като това очевидно е довело до сериозен интерес - 15 026 561 прочитания.8. Съединени американски щати - 15 763 915 прочитания.7. Списък с Боливудските филми през 2017 г.Очевидно индийското кино набира все по-голяма популярност, след като в онлайн енциклопедията статията за филмите, появили през годината, е била прочетена 16 391 427 пъти.6. Game of Thrones - 16 833 302 прочитания.5. Меган Маркъл - 16 944 130 прочитания.4. Game of Thrones сезон 7Статията за предпоследния сезон на хитовия сериал е била прочетена 18 792 746 пъти.3. Елизабет IIАнглийската кралица очевидно не губи популярност със своите 19 290 956 прочитания.2. Доналд ТръмпСтатията за американския президент е събрала 29 644 764 прочитания.1. Починали известни личности през 2017 г.Звучи малко странно, но тези статии, събрани в общата Lists of deaths by year, имат 37 387 010 прегледа. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели