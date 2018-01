Още снимки: test Големият тенис турнир вече се казва DIEMA XTRA Sofia Open, Нова Броудкастинг Груп придоби тв правата Очакваният от всички българи тенис турнир от сериите ATP World Tour 250 има ново име - DIEMA XTRA Sofia Open. Събитието ще се проведе между 4 и 11 февруари в „Арена Армеец“, а шампионът от 2017 г. Григор Димитров се завръща пред българската публика с амбицията да защити титлата си от миналата година. Жребият и всички мачове от турнира ще бъдат излъчвани на живо по DIEMA SPORT, като двубоите на Григор Димитров ще бъдат придружени със специална студийна програма.



„С придобиването на правата за този турнир даваме възможност на зрителите си да станат част от едно от най-значимите спортни събития в началото на годината. Феновете на спорта в България вече знаят, че в каналите на DIEMA XTRA могат да намерят висококачествено спортно съдържание – не само по отношение на футбола, но и за спортове като волейбол, баскетбол, Формула 1 и, разбира се, тенис. С турнира допълваме разнообразието на своята програма и затвърждаваме намерението си да предлагаме ексклузивно съдържание на нашите лоялни зрители, и то в спорт, който особено в настоящия период, е изключително популярен в България. Турнирът съвпада със старта на новата ни дигитална платформа PLAY, която ще осигури достъп до ексклузивното спортно съдържание на DIEMA XTRA във високо качество на всички устройства“, коментира Дидие Щосел, главен изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп.



"Изключително сме щастливи, че DIEMA XTRA, част от Нова Броудкастинг Груп, влиза в ролята на генерален спонсор. Това е реален вот на доверие в бъдещето на турнира", заяви турнирният директор на DIEMA XTRA Sofia Open Пол Макнами.



Двамата победители във финалните турнири на ATP за 2017 г. ще играят в DIEMA XTRA Sofia Open между 4 и 11 февруари. Към голямата българска звезда Григор Димитров, който триумфира в битката на най-добрите 8 в Лондон на Nitto ATP Finals, се присъединява и победителят в първото издание на турнира Next Gen ATP Finals – кореецът Хьон Чун. Той спечели финалния турнир в Милано сред най-добрите тенисисти до 21 г., а сега идва и в България.



Освен безспорния фаворит за трофея, световен №3 в тениса и спортист №1 на България за 2017 г. Григор Димитров, в турнира ще играят още трима тенисисти от топ 30. За трофея ще се бори и №25 в света Жил Мюлер (Люксембург), спечелил две титли през 2017 г. Именно Мюлер надделя над Рафаел Надал на „Уимбълдън“ и спря серията му от 10 поредни победи без загубен сет в турнирите от Големия шлем. Пристига и №28 в света Адриан Манарино (Франция), който игра финал на турнира от сериите ATP World Tour 500 в Токио и даде сериозен отпор на Роджър Федерер на четвъртфинала в родния град на швейцарската легенда Базел. В София идва и бившият №16 в света Филип Колшрайбер (Германия). Заемащият 29-ото място в ранглистата в момента Колшрайбер има общо 8 титли в кариерата си.



Интересът на българите към събитието е много голям. Билети може да купите онлайн от eventim.bg и в мрежата в цялата страна – на касата на „Арена Армеец“, в билетния център на НДК и на касата с удължено работно време в The Mall в София, в бензиностанции OMV, Orange, „Технополис“, Usit Colours и в Български пощи. /24chasa.bg



