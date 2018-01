Още снимки: test Крисчън Грей не само ще размахва камшик, но и ще пее Актьорът Джейми Дорнан записа кавър на Maybe I'm Amazed ("Може би съм удивен"), който ще бъде включен в саундтрака на последния филм от любовно-еротичната поредица "50 нюанса сиво" - "Освободени".



Според официалният траклист, публикуван в "Инстаграм" профила на франчайза, Дорнан, който изпълнява ролята на мистериозния богаташ Крисчън Грей няма да демонстрира само актьорски и креватни, но и музикални умения в третата и последна част от поредицата. В нея той ще представи нова версия на хитовата песен на Пол Маккартни от 1970 година Maybe I'm Amazed. Към момента обаче не е ясно в кой момент и как точно ще се впише кавъра на Джейми.



Това не е единствана песен, изпълнявана от звезда, участваща в лентата. Певицата Рита Ора, която в поредицата се превъплъщава в осиновената сестра на Грей - Мия, също присъства в списъка с имена, чийто песни ще прозвучат по време на филма.



Предварителните поръчки на официалният саундтрак "50 нюанса сиво освободени" започват този петък 12.01. /БГНЕС



