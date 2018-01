Още снимки: test Лиляна Павлова участва в дебата за бъдещия бюджет на ЕС Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова ще вземе участие днес в Брюксел в конференция на високо ниво, посветена на Многогодишната финансова рамка (МФР) на общността след 2020 година - „Shaping Our Future. Designing the Next Multiannual Financial Framework”.



В речта си за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер посочи, че ЕС се нуждае от бюджет, който да съответства на неговите амбиции и отговаря на бъдещите предизвикателства.



Дебатът относно следващата МФР ще бъде в центъра на вниманието по време на Българското председателство. Страната ни декларира, че ще защитава традиционните политики и проектите, които ще имат добавена стойност за съюза, от които бърза и пряка полза ще имат гражданите, които ще поддържат просперитета и сигурността на Европа, на новите държави членки и на Балканския регион.



В речта си пред форума Лиляна Павлова ще наблегне на предизвикателствата, пред които е изправен Съюза да постигне повече с по-малко, имайки предвид бюджет на общността, който след излизането на Великобритания ще е с около 10 милиарда евро годишно по-малко от настоящия, а предизвикателствата – повече. Сред тях са новите фондовете за миграция, сигурност и отбрана, борбата с климатичните промени и киберсигурността.



Няколко са събитията в следващите шест месеца, посветени на бъдещата МФР, сред които конференцията на високо равнище в София на 9 март 2018 г. В София е планирана да се проведе конференция на високо ниво за бъдещето на Европейския социален фонд (ЕСФ) на 15-16 февруари и форуми, посветени на кохезионната политика на 12 април (Съвет „Общи въпроси“ - кохезия) и 8 юни (конференция на високо ниво). /БГНЕС



Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова ще вземе участие днес в Брюксел в конференция на високо ниво, посветена на Многогодишната финансова рамка (МФР) на общността след 2020 година - „Shaping Our Future. Designing the Next Multiannual Financial Framework”.В речта си за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер посочи, че ЕС се нуждае от бюджет, който да съответства на неговите амбиции и отговаря на бъдещите предизвикателства.Дебатът относно следващата МФР ще бъде в центъра на вниманието по време на Българското председателство. Страната ни декларира, че ще защитава традиционните политики и проектите, които ще имат добавена стойност за съюза, от които бърза и пряка полза ще имат гражданите, които ще поддържат просперитета и сигурността на Европа, на новите държави членки и на Балканския регион.В речта си пред форума Лиляна Павлова ще наблегне на предизвикателствата, пред които е изправен Съюза да постигне повече с по-малко, имайки предвид бюджет на общността, който след излизането на Великобритания ще е с около 10 милиарда евро годишно по-малко от настоящия, а предизвикателствата – повече. Сред тях са новите фондовете за миграция, сигурност и отбрана, борбата с климатичните промени и киберсигурността.Няколко са събитията в следващите шест месеца, посветени на бъдещата МФР, сред които конференцията на високо равнище в София на 9 март 2018 г. В София е планирана да се проведе конференция на високо ниво за бъдещето на Европейския социален фонд (ЕСФ) на 15-16 февруари и форуми, посветени на кохезионната политика на 12 април (Съвет „Общи въпроси“ - кохезия) и 8 юни (конференция на високо ниво). /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели