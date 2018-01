Още снимки: test Шведски мини електромобил в магазина за електроуреди Нови стандарти в областта на издръжливостта, сигурността и удобството: това са целите на Uniti, шведски старт-ъп. И не звучат никак скромно между другото. Шведите искат да се наложат на пазара с малки и евтини електромобили. Представиха и първия си модел - Uniti One.



Какво можем да кажем за Uniti One? Форматът му е а ла Smart, каросерията е доста заоблена, а предното стъкло стига над главата на водача. Има две опции за управление: традиционно с волан и с чрез джойстик.



Обещаният пробег е от 300 километра, а батерията с капацитет от 22 кВтч. Пълното ? зареждане трае 3 часа и 10 минути, а за 30 минути ще заредите ток за изминаването на 200 километра. В спортен режим Uniti взема спринта от 0 до 80 км/ч за само 3,5 секунди, а максималната скорост на шведския електромобил е 130 км/час.



Планирани са също така и четири и петместни модели, като първите доставки ще се извършат през 2019 година. Цените, според Uniti, ще бъдат на ниво между 30 000 и 40 000 лева, пише AutoBild-Bulgaria.



Вече има предварителни поръчки за 1000 такива мини електромобила.



Шведските клиенти на марката ще могат да видят модела в големите магазини за електроуреди в Стокхолм и Малмьо. /money.bg Нови стандарти в областта на издръжливостта, сигурността и удобството: това са целите на Uniti, шведски старт-ъп. И не звучат никак скромно между другото. Шведите искат да се наложат на пазара с малки и евтини електромобили. Представиха и първия си модел - Uniti One.Какво можем да кажем за Uniti One? Форматът му е а ла Smart, каросерията е доста заоблена, а предното стъкло стига над главата на водача. Има две опции за управление: традиционно с волан и с чрез джойстик.Обещаният пробег е от 300 километра, а батерията с капацитет от 22 кВтч. Пълното ? зареждане трае 3 часа и 10 минути, а за 30 минути ще заредите ток за изминаването на 200 километра. В спортен режим Uniti взема спринта от 0 до 80 км/ч за само 3,5 секунди, а максималната скорост на шведския електромобил е 130 км/час.Планирани са също така и четири и петместни модели, като първите доставки ще се извършат през 2019 година. Цените, според Uniti, ще бъдат на ниво между 30 000 и 40 000 лева, пише AutoBild-Bulgaria.Вече има предварителни поръчки за 1000 такива мини електромобила.Шведските клиенти на марката ще могат да видят модела в големите магазини за електроуреди в Стокхолм и Малмьо. /money.bg Днес+ Запази и Сподели