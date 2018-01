Още снимки: test Защо януари е най-добрият месец за резервиране на самолетни билети? Ако планирате да пътувате зад граница тази година, може би сега е точният момент да разгледате офертите и да си резервирате самолетни билети.



Според специализирания сайт Travel and Leasure януари е най-добрият месец за купуване на такива.



Експертите се позовават на данни на платформите за търсене на полети Skyscanner и Hipmunk, които показват, че през този месец цените са най-изгодни.



Според изчисленията на първия сайт, който има 60 милиона потребители, резервираните през първите две седмици на януари билети могат да бъдат по-евтини от купените през цялата първа половина на годината-



Според платформите през март вътрешните пътувания могат да излязат с около 13% по-скъпи, а тези зад граница дори с 56% по-скъпи.



