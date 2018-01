Още снимки: test Преглед на печата Европредседателството е сред водещите теми на съботните вестници.



"Над 300 деца от цялата страна дадоха старт на детското откриване на първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Детският уъркшоп бе открит от министър Лиляна Павлова и еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел, информира БНР. Министър Павлова посочи колко е важно детското събитие: Децата са нашия заряд, нашият капитал, нашето бъдеще, децата са нашата гордост. Вярвам, че всички ние, през тези прекрасни млади деца, даваме най-добрия, най-истинския старт на Българското председателство, защото ЕС, България като част от ЕС, неговото бъдеще - това е бъдещето за тези деца, но и бъдещето, което тези деца са. Еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел коментира, че обучението на децата и развитието на техните възможности в новите технологии означава и сигурност в киберпространството: Благодарение на новите технологии, благодарение на младите хора на България, Председателството на България ще бъде успешно. По този начин ние показваме най-хубавото ни в Европа и в света. Детското европредседателство започна с поздрава на робот и намигване на котешки очи от неговия дисплей. В десет работилнички децата програмират, учат се да работят с различни програми и дори сами създават електронни игри. Малкият Йоан вече е разработил приложение за мобилен телефон, което предлага: Урок за свирене на химна на ЕС - симфон от осем ноти. 13-годишният Мариел Кафеджиев раздава електронни платки, които се поставят на китката на ръката: Тези светодиоди (могат) да изписват текстове, да правят формички, могат да предават радиовълни. Еврокомисар Мария Габриел отбеляза, че по време на Българското европредседателство ще се водят ключови преговори с акцент киберсигурност: Днес 80 процента от кибератаките се дължат на човешка грешка - непознаване на част от нещата, случващи се в Интернет." - в. "Труд".



"Eвропейският съюз не трябва да обръща гръб на Турция, а вместо това да възстанови дипломацията и добрите отношения, за да бъде възвърнато доверието. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в интервю за турската информационна агенция Anadolu Agency, цитиран ог "Фокус". Той ще се види с турския президент Реджеп Ердоган на откриването след ремонта на желязната църквата "Свети Стефан" в Истанбул. Борисов подчерта, че възстановяването на българската църква е доказателство за това, че може да има приятелство, взаимно разбирателство и добра воля между мюсюлманските и християнските страни. По отношение на преговорите между Турция и ЕС българският премиер намекна, че издигането на крайнодесните партии в Европа е една от причините за забавянето на преговорния процес. "Смятам, че споразумението за бежанците с Турция върви много добре", подчерта Борисов, като похвали усилията на Турция в борбата срещу незаконната миграция. "Миграцията към нас официално падна до нула. Нашата гранична полиция и бреговата охрана вършат чудесна работа с турските колеги", увери той. Тъй като бе първият европейски политик, който изказа подкрепа към Ердоган след т. нар. опит за държавен преврат от 15 юли 2016 г., Борисов обясни: "Изземването на властта от правителството чрез насочване към цивилни граждани на изтребители F16 и военни хеликоптери, не може да бъде прието, затова подкрепих президента Ердоган." - в. "Сега".



"За успешното Българско председателство на ЕС ще работят 15 бъдещи дипломати, информира МВнР. Със старта на Българското председателство на Съвета на ЕС започна и професионалният път в сферата на дипломацията за 15 стажант-аташета, които вече са назначени във ведомството. Те са преминали успешно всички етапи на обявения през октомври миналата година общ конкурс за назначаване на 15 държавни служители на длъжност "стажант-аташе". В рамките на следващите шест месеца кандидат-дипломатите ще бъдат активно ангажирани с работа по събитията от програмата на Българското председателство, за които Министерството на външните работи е отговорно. Така стажант-аташетата ще имат възможността да придобият ценни познания и опит в областта на външната политика в един исторически за страната ни момент. За да стигнат до тук, всички те преминали през трите етапа на конкурса за млади дипломати - подбор по документи, писмен изпит и устно събеседване с комисия..." - в. "24 часа".



"Дневник" публикува статията на румънския журналист Мария Удреску за белгийския вестник "Либр Белжик", чието оригинално заглавие е "Как България, която поема председателството на ЕС, нарушава свободата на печата": "От 1 януари България поема председателството на Европейския съюз. Страната е най-лошият ученик в ЕС по отношение свободата на печата. Медиите са подложени на политически и финансов натиск. Политически натиск, несигурност за работата, нападения, заплахи... Вече години наред свободата на печата линее в България, най-лошата ученичка в Eвропейския съюз по този показател. В момент, когато страната поема ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари, редица журналисти и граждански организации, игнорирани или заглушавани от българската държава, се обръщат към Брюксел, за да бият тревога в лицето на все по-влошаващата се ситуация. В годишната си класация "Репортери без граници" нарежда София редом с голям брой развиващи се страни и дори зад тях. "Корупцията и тайният сговор между медии, политици и олигарси са много често явление", подчертава организацията. И това изкривяване има своето лице: Делян Пеевски. Депутат от Движението за права и свободи, партията на турското малцинство, този човек господства най-вече над медиите - и де факто над българската политика. На хартия неговата групировка New Bulgarian Media Group, включваща голям брой издания, включително шест от дванадесетте вестника с най-висок тираж в страната, един телевизионен канал и почти 80 на сто от разпространителската мрежа (част от изредените активи номинално не са собственост на Пеевски - б.р.). Самоличнността на истинския суверен на тази империя обаче е публична тайна, а и самият Делян Пеевски дори не се опитва повече да я прикрива, като открито се хвали със "своите медии". И така, дали пък многбройните на пръв поглед медии в България не са просто лошо прикритие на един пазар, почти изцяло погълнат от New Bulgarian Media Group? Законът и анонимността на медиите Влиянието на медийния магнат е, изглежда, много по-значително от това, което се вижда официално. "Защото законът позволява известна степен на анонимност по отношение на истинските собственици на медиите", казва Стефан Тафров, български дипломат и журналист, един от основателите на първия опозиционен вестник в страната. В резултат на всичко това олигархът, ухажван от политици от всички цветове, се е превърнал във валяк, мачкащ всеки опозиционен глас и журналистиката, достойна да се нарича с това име."Остатъчният плурализъм на българските медии е сериозно заплашен. Качествените независими медии стават мишена на всякакви преследвания. В това време медиите на г-н Пеевски се занимават с безогледна политическа пропаганда и практикуват долнопробна журналистика", предупреждава Стефан Тафров..."



Шесторното убийство в Нови Искър продължава да е във фокуса на всекидневниците.



"Убиецът от Нови Искър може вече да е извън България Експерт твърди, че разследващите не знаят къде да търсят заподозрения Издирваният Росен Ангелов може вече да е напуснал България, обяви Николай Радулов, бивш главен секретар на МВР. Според експерта досегашните действия показват, че разследващите не са много наясно къде да търсят заподозрения за жестокото убийство на шестчленното семейство в Нови Искър . "От престъплението мина вече една седмица. Много е възможно при този объркан подход при търсенето човекът вече да е преминал през зелена граница по посока Сърбия или Македония", обяви Радулов. " Едно преследване на бягащ престъпник зависи от това доколко са наясно със следите, които оставя, оставя ли изобщо следи, и от наличния ресурс. Ресурсът не е толкова голям, колкото хората си представят. Трябва да ви кажа, че това лице засега, независимо от всичко, което се говори, е само заподозрян. Така че може да има и други версии, които не са отработени. Всички са хвърлени по тази версия и може да се окаже, че това лице, независимо, че очевидно е престъпник, може да е бил някога в къщата, поради което са останали ДНК-следи, но може да не е той извършителят", посочи експертът. По-рано стана ясно, че полицията е евакуирала блок в столичния квартал Дружба, където преди години бил живял Росен Ангелов. Има индикации, че издирваният за шесторното убийство е бил в Чуждестранния легион, съобщи пък в интервю за bTV военният министър Красимир Каракачанов. Според Николай Радулов има оперативни методи за предотвратяване на престъпления като това в Нови Искър. За целта обаче трябва МВР да възстанови мрежата си от информатори и секретни сътрудници. Така оперативните работници ще получават своевременно данни за поведението на подозрителни лица, за хора, които купуват прекалено много оръжие или не се държат адекватно. "За съжаление този процес ще отнеме много време, може би около 20 години", допълни Радулов." - в. "Сега".



"Все още не е открит собственикът на тефтера, намерен до тялото на убитата в Нови Искър Кети Кюхова. Вътре, освен името на мъжа й Неделчо Юнаков и записки за ипотечен кредит, какъвто семейството е теглило, фигурират и данни за последните парламентарни избори. Кети Кюхова не присъства в списъците на секционните комисии, но тя си е водела записки за това как се смятат преференции и как се броят гласове, информира Нова телевизия. Полицията все още е на крак заради Росен Ангелов. Мъжът вече е задочно обвинен за шесторното убийство в Нови Искър. От него обаче няма и следа, въпреки впрегнатите сили на МВР и армията. В петък вечер полицаите тръгнаха по нова гореща следа. Съвсем тихо, без включени сирени, десетина патрулни автомобила и четири буса с тежко въоръжени мъже обградили блок 29 в столичния квартал "Дружба". Полицаите влезли във вход Б, за да търсят Ангелов. А той най-вероятно все още ползва мобилен телефон и интернет, защото профилът в социалните мрежи, който се предполага, че е негов, вече е изтрит. Изтрити са коментарите и харесванията на публикациите му. Самият Ангелов се е изпарил от "Дружба" в края на лятото. Живял там до преди 5-6 месеца в продължение на около година. Имал и съквартирант, но и той заминал още преди Нова година. Според вече бившите му съседи Росен бил тих и скромен човек, редовно пиел кафе с тях, не ползвал кола, а само градски транспорт. Разказвал за службата си във Френския легион, дори показвал свои снимки от тогава. Живеел при наемателят на апартамента - Владо. Той също заминал преди Нова година, според съседите му - за Франция. Никой в квартала обаче не знае какво точно работят двамата. А Росен Ангелов е живял и в други два столични квартала - "Надежда" и "Люлин". И там съседите го познали веднага, щом от МВР пуснали снимката му. Именно от "Люлин" тръгва първото дело за блудство срещу Ангелов. Посегнал на 12-годишната дъщеря на жената, с която живеел тогава. За това бил осъден и лежал в затвора шест години. Излязъл на свобода през 2002 г. Само няколко години по-късно отново е обвинен и осъден за блудство, но полицията така и не го открива." - в. "24 часа".



"Майката на убития Боби не вярва, че издирваният Росен Ангелов е виновен Не само, че съм убедена, но има доказателства, че полицията и прокуратурата не са търсели Росен Ангелов, когото сочат за убиец на сина ми и още петима души. Това заяви пред "24 часа" майката на убития в Нови Искър Боби - Стефка. "След като е бил обявен за издирване, за да влезе в затвора, той си е взел мобилен телефон на изплащане, пуснал си е и интернет. Дори му е заведено изпълнително дело, но наблюдаващият прокурор не го е знаел", коментира почернената майка. "Не вярвам Росен да е убиецът, по-скоро ми се струва изкупителна жертва", коментира тя. Стефка обясни, че я държат в пълно неведение относно хода на разследването. Според нея било необяснимо защо Росен ще убива Кети, сочена за негова любовница, на място, далеч от семейството й, а часове по-късно ще застреля и тях при положение, че никой не го е видял. "Той така или иначе се е укривал, защото вече е бил издирван", обоснова се жената. "Вчера казаха, че са готови балистичните експертизи, а мен никой не ме е информирал. Дори не ми казват кога ще освободят тялото, за да мога да погреба сина си", каза още жената. По думите й всички, които са виждали Росен и са знаели, че той е издирван, са за затвора. "От това, което чета по медиите, той се е разхождал свободно из гората, ходил е и при приятели в "Дружба". Това не е криене", споделя още жената..." - в. "Стандарт"



Вестниците отделят място и на два знаменателни празника: Благовещение и 170-тата годишнина от рождението на Христо Ботев.



"На 6 януари църквата чества един от дванадесетте Господски и Богородични празници, известен като Кръщение Господне, Богоявление или Йордановден. Той е третият по значимост християнски празник след рождеството и възкресението на Исус. Празникът се нарича Богоявление, тъй като за първи път при кръщението на спасителя Бог се открива на света в своите три неразделни лица - Отец, Син и Дух Свети... Народното поверие гласи, че в нощта срещу Богоявление небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае. Вярва се още, че тогава спира водата, пречиства се, след което придобива голяма сила. Затова денят е известен още като Водици и Водокръщи. Според обичая всички участват в освещаването на водата, а след празнична черковна служба свещеникът хвърля светия кръст във водата. Млади мъже се хвърлят въпреки студа и ниската температура и изваждат кръста от водата. Който го извади, бива честит и здрав през цялата година. По традиция на Йордановден се извършва Богоявленски водосвет и освещаване на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия..." - в. "Дневник".



"В литургията си по случай днешния голям християнски празник Богоявление папа Франциск посъветва вярващите да не превръщат преследването на кариера, пари и успех в смисъл на живота си, предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА. Хората често се справят, като имат и само здраве, малко пари и малко развлечения, каза Светият отец. Той призова вярващите да помагат на бедните и на останалите нуждаещи се, да дават, без да очакват нищо в замяна. Добрите християни не трябва да стоят, чакайки нещата да се случат, а трябва да правят добро, без да им е поискано, заяви папа Франциск. "Исус позволи да бъде намерен от тези, които го търсеха, но за да го намерим, трябва да станем и да тръгнем - не да седим, а да поемаме рискове; не да стоим, а да потеглим на път", каза той пред миряните." - в. "Дневник".



"Национален комитет за честване на 170-тата годишнина от рождението на Христо Ботев ще бъде учреден на 18 януари в Народното събрание, съобщи председателят на парламента Цвета Караянчева на тържественото честване на годишнината от рождението на поета в родния му град Калофер.

С него бе поставено началото на поредицата чествания под патронажа на председателя на Народното събрание, с които през тази година България отдава почит пред паметта на Ботев, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Цвета Караянчева прие строя и поздрави почетния караул от представителни части на 61-ва стрямска механизирана бригада на площад "Христо Ботев". Тя поднесе цветя пред паметника на майката на поета Иванка Ботева и пред бюст-паметника на Христо Ботев в Националния музей "Христо Ботев".

В словото си на тържествено събрание в Народно читалище "Христо Ботев 1869" председателят на парламента отбеляза, че 170 години след рождението на безсмъртния поет и революционер песните му, превърнали се в символ на стремежа ни за свобода и независимост, продължават да предизвикват най-съкровен трепет във всяко българско сърце. "Ботев ще живее във всеки българин и в душите на бъдещите поколения", добави още Цвета Караянчева.

Кметът на Калофер Румен Стоянов заяви, че именно в родното място на Ботев може да се разбере най-добре поезията, да се отчете най-ясно значимостта на делото му, защото от тук е тръгнал неговия плам. По това каква частица от Ботев носим в сърцата си, зависи колко сме българи, заяви той пред присъстващите на тържеството.

Председателят на парламента разгледа музея на Ботев, където написа в книгата за посетители:

"Преклонението пред подвига на Ботев е преклонение пред майка България, защото без Ботев днес нямаше да има Отечество. Ще го знаем и ще го помним, докато има българи".

Директорът на музея Ася Николова представи експозицията, в която са показани и малкото лични вещи на поета, запазени до днес и връчи на председателя на Народното събрание почетен плакет..." - в. "Стандарт".



В знак на почит към Ботев в. "Дневник" припомня едно от стихотворенията на Христо Ботев, което звучи актуално и днес, макар и публикувано през 1873 година:



Патриот е - душа дава



за наука, за свобода;



но не свойта душа, братя,



а душата на народа!



И секиму добро струва,



само, знайте, за парата,



като човек - що да прави?



продава си и душата.



И е добър християнин:



не пропуща литургия;



но и в черква за туй ходи,



че черквата й търговия!



И секиму добро струва,



само, знайте, за парата,



като човек - що да прави?



залага си и жената.



И е човек с добро сърце:



не оставя сиромаси;



но не той вас, братя, храни,



а вий него със трудът си!



И секиму добро струва,



само, знайте, за парата,



като човек - що да прави?



