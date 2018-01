Още снимки: test Тръмп: Тайният сговор с Русия е пълна измислица Американският лидер отново нападна "фалшивите медии" и Хилари Клинтън след публикуването на новата книга за първата година от управлението на президента на САЩ Доналд Тръмп Fire and Fury: Inside the Trump White House.



Доказва се, че сговорът с Русия е бил пълна измама и единственото тайно споразумение е с Хилари Клинтън и ФБР/Русия, фалшивите новинарски медии, и тази нова измислена книга се удря на всеки нов фронт, който можем да си представим. Те трябваше да се опитат да спечелят избори. Тъжно, написа Тръмп в "Туитър".



Авторът на книгата Майкъл Уолф заяви, че стои за всичко написано в книгата.



По-рано президентът на САЩ обяви, че Уолф не е имал достъп до Белия дом. /news.bg Американският лидер отново нападна "фалшивите медии" и Хилари Клинтън след публикуването на новата книга за първата година от управлението на президента на САЩ Доналд Тръмп Fire and Fury: Inside the Trump White House.Доказва се, че сговорът с Русия е бил пълна измама и единственото тайно споразумение е с Хилари Клинтън и ФБР/Русия, фалшивите новинарски медии, и тази нова измислена книга се удря на всеки нов фронт, който можем да си представим. Те трябваше да се опитат да спечелят избори. Тъжно, написа Тръмп в "Туитър".Авторът на книгата Майкъл Уолф заяви, че стои за всичко написано в книгата.По-рано президентът на САЩ обяви, че Уолф не е имал достъп до Белия дом. /news.bg Днес+ Запази и Сподели