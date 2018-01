Още снимки: test Директорът на New York City Ballet напуска заради обвинения в сексуален тормоз Ръководителят на New York City Ballet Питър Мартинс ще подаде оставка след твърдения за сексуален тормоз и злоупотреба, става ясно от статия във вестник „Ню Йорк Таймс“



Питър Мартин се обвинен от двайсетина балетисти във вербален тормоз и физическа сексуална злоупотреба. Той е обвинени че е злоупотребявал с властта, която му дава служебното му положение, за да накара някои от балетистите да правят секс с него. /АФП