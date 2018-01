Още снимки: test Защо САЩ купуват стари съветски изтребители Впечатлен от успехите на руската военно-въздушна кампания в Сирия, Пентагонът закупува стари съветски бойни самолети, пише изданието The National Interest.



Според материала, цитиран от riafan.ru, американските военни предпочитат да се снабдят с изтребители МиГ-29, МиГ-21 и Су-27. Източник на необходимата им техника е "сивият" пазар, като доставките идват главно от страни от бившия Съветски съюз, държави членки на Варшавския договор, но основно от Украйна.



Чрез верига от посредници бойните самолети пристигат в крайния пункт - база на американските ВВС, където се подлагат на техническа проверка и необходимите ремонти. След това руските изтребители се използват по време на учения като вероятни противници и мишени за стрелба. Освен това САЩ се интересува от някои технически решения, с които може да се съобрази и използва при собствените си бойни самолети.



Журналистите от The National Interest са разбрали от собствени източници, че Пентагонът силно се е впечатлил от успехите на руската изтребителна авиация при операциите й Сирия и иска по-добре да изучи нейните възможности. Освен това, вероятно американските военни искат да разучат и евентуално се предпазят от някои инженерни хрумвания на руските конструктори при изграждането на своите бойни машини.



Но както подчертават военните експерти, пише riafan.ru, съветската техника значително се различава от модернизираните руски бойни самолети, намиращи се в момента на въоръжение.



Например, модернизираната версия на Су-27М, която излезе доста по-късно от серийния Су-27, получи подобрена система за управление на въоръжението си: нов радиолокационен прицелно-навигационен комплекс, усъвършенствано оптико-електронно прицелване и други съвременни допълнения. А по-късните модели Су-27СМ и Су-27СМ3 вече с нищо не напомнят за своите предшественици.



