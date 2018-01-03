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39-годишен шофьор излязъл с бясна скорост от пътя, починал е на място

02.01.2018 16.03

На 30 декември, около 07.20 чaса е получено съобщение пътнотранспортно произшествие (ПТП) по пътя от с. Нова Камена към с. Войниково, обл. Добрич. Това съобщиха от ОДМВР-Добрич.

На място е установено, че водач на лек автомобил „Фолксваген” поради движение с несъобразена скорост при излизане от десен завой навлиза в банкета и допуска ПТП.

Вследствие на инцидента на място е починал 39-годишният шофьор на колата, от с. Нова Камена. По случая е образувано досъдебно производство.

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