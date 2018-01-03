Още снимки: test 39-годишен шофьор излязъл с бясна скорост от пътя, починал е на място На 30 декември, около 07.20 чaса е получено съобщение пътнотранспортно произшествие (ПТП) по пътя от с. Нова Камена към с. Войниково, обл. Добрич. Това съобщиха от ОДМВР-Добрич.



На място е установено, че водач на лек автомобил „Фолксваген” поради движение с несъобразена скорост при излизане от десен завой навлиза в банкета и допуска ПТП.



Вследствие на инцидента на място е починал 39-годишният шофьор на колата, от с. Нова Камена. По случая е образувано досъдебно производство. На 30 декември, около 07.20 чaса е получено съобщение пътнотранспортно произшествие (ПТП) по пътя от с. Нова Камена към с. Войниково, обл. Добрич. Това съобщиха от ОДМВР-Добрич.На място е установено, че водач на лек автомобил „Фолксваген” поради движение с несъобразена скорост при излизане от десен завой навлиза в банкета и допуска ПТП.Вследствие на инцидента на място е починал 39-годишният шофьор на колата, от с. Нова Камена. По случая е образувано досъдебно производство. Днес+ Запази и Сподели



