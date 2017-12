Още снимки: test 10 причини да посетиш Варна/ВИДЕО/ Варна е третият по големина град в България и най-големият на българското Черноморие, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа.



Ако случайно си мислите, какво има толкова специално във Варна, ето най-важните 10 причини да посетите нашия град:



1. Климат



Варна е разположена на западния бряг на Черно море, благодарение на което се радва на мек климат през цялата година. Най-студеното време през годината, обикновено е от месец декември до месец март, когато средната температура варира между 5 и 10 ° C. Лятото започва в началото на май и продължава до началото на октомври. Температурите през лятото обикновено варират между 25 C и 35 градуса C, като най-приятните месеци да отидете на плаж и да се насладите на слънцето са юли и август. Температура на морската вода през летните месеци обикновено е около 23-27 градуса С.



2. Плажове и минерални води



Регионът на Варна, в който влизат и курортите Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена са добре известни със своите великолепните обширни плажове, топлото синьо море, лечебните минерални извори. В к.к. „Св.св. Константин и Елена” има 7 минерални извора с температура на водата между 40 и 60 градуса, без аналог в Европа. Те са калциево-магнезиеви и слобоминерализирани, лекуващи успешно сърдечно-съдови заболявания. В комбинация с климата въздействието й става още по-силно. Курортът Златни пясъци е известен като "Перлата на българското Черноморие".



3. История



Тя е люлка на най-старата Европейска цивилизация. Във Варна можете да видите оригиналните артефакти на най-старото златно съкровище в света, датирано между 4400 – 4200 г. пр. Хр. И това е само като за начало на вашата истореческа обиколка - има много други съкровища от по-късни периоди и култури, като тракийска, гръцка, римска, византийска, българска и др.



Изключителен интерес сред гостите на Варна представляват богатите колекции на музеите в града, още повече, че четвъртите по големина Римски терми на Европа са сред тези музеи – II – III в. сл. Хр., когато е и разцветът на римския Одесос.



4. Културен живот и фестивали



Варна разполага с безброй културни събития с участието на фолклор, музика, балет, опера и театър, филми и анимационни презентации - снимки, изложби на открито и много художествени галерии.



Варна също е Европейска младежка столица през 2017 г.



5. Вино и кухня



Варна е известна с винените си сортове грозде и с доброто качество на виното, което се произвежда от тях. Избите все по-често предлагат дегустации на продуктите си, представени по интересен и запомнящ се начин.



Организират се фестивали, посветени на различни вкусотии, които са едно интересно преживяване и докосване до непознати кулинарни традиции. Във Варна също така има множество традиционни български ресторанти, където може да се насладите на местната кухня.



6. Гостоприемство на местните хора



Българите са изключително гостоприемен народ. Ще имате възможността да бъдете приветствани по традиционния начин с вкусни местни ястия и вино. Повечето млади българи говорят английски, както и други чужди езици.



7. Архитектура



До Освобождението на България от турско робство през 1878 г. Варна е типичен ориенталски град с територия от около 170 хектара и население около 20 000 души, предимно турци, гагаузи, гърци и др.Българите са малцинство. Това определя и по-бавното проникване на европейските културни влияния, в т.ч. и в архитектурата. Характерното в ансамбловото изграждане на съвременния град е европейското влияние, а и това от средиземноморските страни. Срещат се византийски, арабски, мавритански, арменски и пр. архитектурни елементи, обогатени с причудливи египетски и абстрактни орнаменти. Обществените и големите търговски сгради са оригинални и носят белезите на едно голямо строителство.



8. Нощен живот



Варна разполага с впечатляващ нощен живот и мнозина казват, че „градът никога не спи”. През летните месеци е почти невъзможно да се намери затворен бар или клуб през нощта. Много от баровете и ресторантите лятото са разположени директно на брега на морето, в близост до Морската градина.



9. Възможности за пазаруване



Във Варна можете да намерите изобилие от модерни търговски центрове, традиционни пазари на открито, както и малки магазинчета.



10. Добро съотношение „цена-качество”



Накрая, но не на последно място трябва да отбележим, че цените, които ще платите във Варна са изгодни по отношение на качеството на предлаганите услуги.







Това са основните 10 причини да посетите Варна, но със сигурност не са единствените. Не се колебайте и започнете да планирате своето пътуване!



Очакваме да бъдем ваши домакини!/visit.varna.bg







