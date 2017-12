Още снимки: test Достойнствата на авокадото През последните години авокадото се превърна от екзотичен плод в неизменна част от диетата на много от нас. Когато е добре узряло го използваме за салати, смутита, намазано върху филия с чесън и шарена сол, в крема на тортите или просто го разрязваме на две и го ядем с лъжицата.



Но какво знаем за него и приноса му към по-здравословния начин на живот?



Авокадото е един от малкото плодове, които имат ниско съдържание на захар и високо на мазнини. Това са предимно мононенаситени мазнини, каквито са и тези в зехтина и ядките.



Плодът има по-високо съдържание на калий от бананите, а сред другите полезни вещества, които авокадото ни дава, са витамините B, C и Е, фибрите, медта.



Първите доказателства за съществуването на авокадото в Южна Америка са от преди 10 000 години и са открити на територията на Мексико.



Първото писмено описание на авокадото е направено в началото на 16. век от изследователя Мартин Фернандес де Енисо, а през 1605 испанският войник и поет Гарсиласо де ла Вега описва плода като "вкусен и много полезен за болни хора".



Смята се, че консумацията на храна, богата на мононенаситени мазнини, каквато е авокадото, понижава смъртността сред населението, както и че това се дължи на свойството им да понижават "лошия" холестерол и ниския гликемичен индекс на плода, който отразява способността му да повишава нивата на глюкозата в кръвта.



