Още снимки: test Бойкотирай Холивуд! Покрай основните външнополитически новини (местенето на израелската столица в Йерусалим, атаката на Европейската комисия срещу Полша, вълненията спрямо старта на българското европредседателство и съпътстващите го публикации в международната преса, основно с негативен оттенък) очаквано пропуснахме едно културно събитие: световната премиера на филма "Всичките пари на света", която се състоя на 22 декември.



Това е филмът, в който главната роля първоначално бе дадена на актьора Кевин Спейси, но след като срещу него излязоха (все още недоказани) обвинения в сексуални намеци и непристойно поведение, продуцентската компания взе решение сцените със Спейси да бъдат изрязани и презаснети с друг актьор (Кристофър Плъмър). Което си е цензура в най-чист вид. И първа стъпка към превръщането на Спейси в не-личност (по Оруел). Първа стъпка, защото никой, абсолютно никой от холивудската актьорска гилдия не издигна глас в негова защита. И няма да е чудно, ако идеята за презаснемане на кадри се разпростре и до стари филми с негово участие.



При разразяването на скандала в началото на ноември имаше реакции. Сега обаче премиерата бе обвита в тишина. Наистина ли сме готови да преглътнем това безобразие?



Нека първо да обърнем внимание на факта, че срещу Кевин Спейси има само обвинения, но не и влязла в сила присъда. Какво ще стане, ако съдът го признае за невинен? Ще върнат сцените с него във филма ли? И как изобщо ще бъде компенсиран за това, което сега му се причинява?



Но дори и обвиненията да се докажат, значи ли това, че Кевин Спейси трябва да бъде отречен (не, направо заличен) като актьор? (За сравнение, поезията на Никола Вапцаров например, продължава да се тачи и у нас, и по света - независимо, че поетът е осъден на смърт от легитимен български съд за терористична дейност.) Какво си мислят в Холивуд - че може току-така да бъдат приети "политически коректни" версии на филми като "Обичайните заподозрени" и "Американски прелести", без уникалното актьорско присъствие на Спейси в тях, за което той получи две награди "Оскар"? Да имате да вземате, болшевишки цензори!



В миналото Сталин е нареждал да бъдат заличавани от фотографиите образи на хора, обявени в немилост. Днес превзетият от SJW*-активисти Холивуд прави същото. Което доказва, че комунизмът и модерният ляв радикализъм са две лица на едно и също антихуманно зло. Крайно време е повече хора да осъзнаят това.



Навремето, преди 1989 г, гледахме на холивудските филми като на бляскава алтернатива на сивата, социалистическа действителност. И не си давахме сметка, че Холивуд всъщност е пропагандна машина на САЩ. Така, както Мосфильм беше пропагандна машина на СССР. И както днес филмовата индустрия, която ни залива с турски сериали, е пропагандна машина на Турция. И така нататък, и така нататък.



През двата мандата на Барак Обама Холивуд окончателно се утвърди като цитадела на западното левичарство. И днес, близо година след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, това не се е променило (доказателство са не една и две "политически коректни" препратки в най-новия епизод на "Междузвездни войни"). Да не забравяме, че Холивуд не само, че бе почти изцяло на страната на Хилари Клинтън, но и доста активно участваше в опитите за омаскаряване на Тръмп.



Можем ли да направим нещо в случая? Определено да.



Премиерата на "Всичките пари на света" за България е планирана за 2 февруари 2018г. Имаме достатъчно време, за да организираме масов бойкот (под наслов, "Искаме си Спейси", примерно). Но не това е ефективният начин за противодействие (или поне не основният).



България трябва да постави пред останалите държави-членки на ЕС въпроса за евентуално налагане на икономически санкции на Съединените щати, докато въпросният филм не бъде възстановен в първоначалния си вариант. Като минимумът на тези санкции да бъде спиране разпространението на всякакви холивудски филми на територията на Евросъюза. Европа ще оцелее и без американските филми, но колко дълго ще издържи Холивуд при драстично намалелите приходи вследствие на европейското ембарго? И колко време ще е нужно на президента Тръмп да скочи на холивудските продуценти и да ги натисне да променят посланията във филмите си от SJW на "Make America Great Again"**?



А за България това би бил чудесен «летящ старт» на европейското председателство...



*SJW (съкращение на Social Justice Warriors или "Воини за социална справедливост") - крайноляво философско и политическо течение, което се бори формално за защита правата на "потиснатите" (жени, хомосексуалисти, представители на етнически и религиозни малцинства и т.н.), а в действителност воюва срещу традиционните ценности и порядки, като особено остро на прицела му са представителите на "потисниците", като класически пример за потисник е белият, хетеросексуален мъж-християни. Някои фракции стигат до такива крайности, че призовават буквално "Смърт за всички бели мъже!" или се стремят да прокарат чувство за вина (заради колониализма, робството, апартейда и т.н.) у всеки представител на бялата раса, без значение на пол, националност, религия и т.н. ("white guilt"). Най-радикализираните SJW (феминисртко организации, Antifa, Black Live Matters) са концентрирани основно в САЩ и Канада, но имат немалко последователи и в Западна Европа. В бившия Източен блок обаче (включително и в България) са малобройни и маргинални.



** "Make America Great Again" ("Да направим Америка отново велика") бе основният предизборен слоган в кампанията на Доналд Тръмп



Димитър Петров, news.bg Покрай основните външнополитически новини (местенето на израелската столица в Йерусалим, атаката на Европейската комисия срещу Полша, вълненията спрямо старта на българското европредседателство и съпътстващите го публикации в международната преса, основно с негативен оттенък) очаквано пропуснахме едно културно събитие: световната премиера на филма "Всичките пари на света", която се състоя на 22 декември.Това е филмът, в който главната роля първоначално бе дадена на актьора Кевин Спейси, но след като срещу него излязоха (все още недоказани) обвинения в сексуални намеци и непристойно поведение, продуцентската компания взе решение сцените със Спейси да бъдат изрязани и презаснети с друг актьор (Кристофър Плъмър). Което си е цензура в най-чист вид. И първа стъпка към превръщането на Спейси в не-личност (по Оруел). Първа стъпка, защото никой, абсолютно никой от холивудската актьорска гилдия не издигна глас в негова защита. И няма да е чудно, ако идеята за презаснемане на кадри се разпростре и до стари филми с негово участие.При разразяването на скандала в началото на ноември имаше реакции. Сега обаче премиерата бе обвита в тишина. Наистина ли сме готови да преглътнем това безобразие?Нека първо да обърнем внимание на факта, че срещу Кевин Спейси има само обвинения, но не и влязла в сила присъда. Какво ще стане, ако съдът го признае за невинен? Ще върнат сцените с него във филма ли? И как изобщо ще бъде компенсиран за това, което сега му се причинява?Но дори и обвиненията да се докажат, значи ли това, че Кевин Спейси трябва да бъде отречен (не, направо заличен) като актьор? (За сравнение, поезията на Никола Вапцаров например, продължава да се тачи и у нас, и по света - независимо, че поетът е осъден на смърт от легитимен български съд за терористична дейност.) Какво си мислят в Холивуд - че може току-така да бъдат приети "политически коректни" версии на филми като "Обичайните заподозрени" и "Американски прелести", без уникалното актьорско присъствие на Спейси в тях, за което той получи две награди "Оскар"? Да имате да вземате, болшевишки цензори!В миналото Сталин е нареждал да бъдат заличавани от фотографиите образи на хора, обявени в немилост. Днес превзетият от SJW*-активисти Холивуд прави същото. Което доказва, че комунизмът и модерният ляв радикализъм са две лица на едно и също антихуманно зло. Крайно време е повече хора да осъзнаят това.Навремето, преди 1989 г, гледахме на холивудските филми като на бляскава алтернатива на сивата, социалистическа действителност. И не си давахме сметка, че Холивуд всъщност е пропагандна машина на САЩ. Така, както Мосфильм беше пропагандна машина на СССР. И както днес филмовата индустрия, която ни залива с турски сериали, е пропагандна машина на Турция. И така нататък, и така нататък.През двата мандата на Барак Обама Холивуд окончателно се утвърди като цитадела на западното левичарство. И днес, близо година след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, това не се е променило (доказателство са не една и две "политически коректни" препратки в най-новия епизод на "Междузвездни войни"). Да не забравяме, че Холивуд не само, че бе почти изцяло на страната на Хилари Клинтън, но и доста активно участваше в опитите за омаскаряване на Тръмп.Можем ли да направим нещо в случая? Определено да.Премиерата на "Всичките пари на света" за България е планирана за 2 февруари 2018г. Имаме достатъчно време, за да организираме масов бойкот (под наслов, "Искаме си Спейси", примерно). Но не това е ефективният начин за противодействие (или поне не основният).България трябва да постави пред останалите държави-членки на ЕС въпроса за евентуално налагане на икономически санкции на Съединените щати, докато въпросният филм не бъде възстановен в първоначалния си вариант. Като минимумът на тези санкции да бъде спиране разпространението на всякакви холивудски филми на територията на Евросъюза. Европа ще оцелее и без американските филми, но колко дълго ще издържи Холивуд при драстично намалелите приходи вследствие на европейското ембарго? И колко време ще е нужно на президента Тръмп да скочи на холивудските продуценти и да ги натисне да променят посланията във филмите си от SJW на "Make America Great Again"**?А за България това би бил чудесен «летящ старт» на европейското председателство...*SJW (съкращение на Social Justice Warriors или "Воини за социална справедливост") - крайноляво философско и политическо течение, което се бори формално за защита правата на "потиснатите" (жени, хомосексуалисти, представители на етнически и религиозни малцинства и т.н.), а в действителност воюва срещу традиционните ценности и порядки, като особено остро на прицела му са представителите на "потисниците", като класически пример за потисник е белият, хетеросексуален мъж-християни. Някои фракции стигат до такива крайности, че призовават буквално "Смърт за всички бели мъже!" или се стремят да прокарат чувство за вина (заради колониализма, робството, апартейда и т.н.) у всеки представител на бялата раса, без значение на пол, националност, религия и т.н. ("white guilt"). Най-радикализираните SJW (феминисртко организации, Antifa, Black Live Matters) са концентрирани основно в САЩ и Канада, но имат немалко последователи и в Западна Европа. В бившия Източен блок обаче (включително и в България) са малобройни и маргинални.** "Make America Great Again" ("Да направим Америка отново велика") бе основният предизборен слоган в кампанията на Доналд ТръмпДимитър Петров, news.bg Днес+ Запази и Сподели