2017 година - важна за правата на жените Протестиращи с розови шапчици проведоха шествия с участието на милиони, известни личности нарекоха "свине" хората, упражнили тормоз над тях, а страни от Индия до Чили приеха закони в подкрепа на жените, което направи 2017 г. много важна за правата на жените, въпреки наличието и на неуспехи, казаха активисти.



Като се започне с встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп, който побърза да предприеме мерки за ограничаване на абортите по целия свят, 2017 г. може да послужи на мнозина като припомняне, че по въпроса за правата на жените има да бъде изминат още дълъг път.



В САЩ и на други места обаче започна нова ера на съпротива, а страни в Близкия изток, Африка и Латинска Америка предприеха стъпки за прекратяване на половата дискриминация, заявиха активисти.



"Това бе година на борба срещу дискриминационните законодателства", каза пред Ройтерс изпълнителният директор на агенцията ООН "Жени" Фумзиле Мламбо-Нгкука.



В Ливан, Тунис и Йордания тази година бяха отменени закони, позволяващи на изнасилващи да избегнат наказание, ако се оженят за жертвата си - нещо, което, надяват се активисти, ще направят и други арабски държави.



При поредица успехи срещу детските бракове Малави, Хондурас, Тринидад и Тобаго, Салвадор и Гватемала промениха националните си законодателства така, че да забранят тази практика, заяви Мламбо-Нгкука.



А в Индия, където детските бракове са незаконни, но са често явление, парламентът реши, че полови актове със съпруги на възраст между 15 и 18 години са наказуеми като изнасилване.



Разширяването от Тръмп на прилагането на правилото за забрана върху американското финансиране за клиники или организации, предоставящи информация за аборти, нанесе удар на услугите за семейно планиране и женското здравеопазване в световен мащаб, заявиха благотворителни организации.



Участниците в тази кампания обаче отбелязаха победа в Чили, където властите решиха да узаконят извършването при определени обстоятелства на аборти, като така в света остават само няколко страни, в които те са изцяло забранени.



Къде по света е най-опасно за жени?



"Продължаваме да виждаме напредък в защитата на репродуктивните човешки права в условията на враждебна глобална обстановка", каза Лилиан Сепулведа от световната програма за правна помощ на Центъра за репродуктивни права.



Други водачи на кампании за защита правата на жените заявиха, че 2017 г. е забележителна заради съпротивата срещу сексизма.



"Тази година се промени самият прочит на нещата - премина се от обвиняване, недоверие и стигматизиране по отношение на жертвите към търсене на сметка от извършителите на тормоз", каза Мламбо-Нгкука.



В деня след встъпването в длъжност на Тръмп милиони жени по целия свят излязоха на протестни шествия срещу американския президент, като много от тях носеха розови шапчици заради негов коментар за женските гениталии на видеозапис от 2005 г.



Няколко месеца по-късно милиони хора се включиха в популярно протестно движение, споделяйки в социалните мрежи под хаштагове #Me too (на английски "И аз също") и #balancetonporc (на френски "изобличи твоята свиня") истории за сексуален тормоз.



"Смятам, че това е само началото на ново пробуждане за жените", каза Боб Бланд, един от националните съпредседатели на движението "Марш на жените" във Вашингтон.

"С настъпването на 2018 г. имаме стимул да продължим борбата", заяви тя пред Ройтерс.



