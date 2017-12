Още снимки: test Митничарите откриха 330 кутии контрабандни цигари Митничарите на ГКПП Лесово откриха 6 600 къса /330 кутии/ контрабандни цигари в тайник на камион с румънска регистрация, съобщиха от агенция Митници. Срещу шофьора на камиона е съставен акт за нарушение на Закона за митниците.



Товарният автомобил е пристигнал на 16 декември 2017 г. , около 09.00 часа на митническия пункт на трасе "Входящи товарни автомобили".



Официалният товар са били метални профили от Турция за Румъния, камионът е управляван от румънски гражданин.



Шофьорът е заявил, че няма нищо за деклариране. Превозното средство е селектирано за проверка от екип на митническа мобилна група. При нея е открита фабрична кухина в кабината. Над двигателя и закрепени за шасито на полуремаркето са укрити 330 кутии цигари, от които 70 кутии цигари с марка "Асос Примиум Ред", 230 кутии цигари с марка "Карелиа Оме Суперслимс" и 30 кутии цигари "Карелиа Слимс". Всички те са с надписи на кутиите "For Duty Free Sale Only". Контрабандните цигари са иззети.