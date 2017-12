Още снимки: test Как да вкарате в ред личните си финанси през 2018-та? Краят на годината обикновено е време за равносметки, свързани с личните ви финанси. Време, когато е добре да помислите за финансовите и инвестиционните си цели през следващата година, както и какво сте постигнали и искате да постигнете в личен план. Време да преразгледате разходите, доходите си и да си направите план за действие за следващата година.



В крайна сметка, ако не разполагате с цел и посока накъде искате да вървите и какво да постигнете - как ще знаете по кой път да поемете?



Така, че да започваме... Ето няколко съвета как да вкарате в ред личните си финанси:



Анализ на разходите



Следенето на ежемесечните разходи може да е много досадно нещо. Още по-досадно може да бъде тяхното годишно обобщение. И все пак, това е една от първите стъпки, които трябва да направите, за да разберете накъде "изтичат вашите ежедневни приходи".



Може би ще откриете ненужни разходи, за които дори не сте подозирали, че са в такива размери. Например, този месечен фитнес абонамент, който не сте ползвали и някак си е минавал като "незабелязан" разход от 50 лева на месец, сега ще привлече вниманието ви, защото ще видите сума от 600 лева на година.



Същото важи за платени абонаменти за кабелна телевизия и филми, които не ви остава време да гледате, мобилни приложения и онлайн издания, които никога не сте отваряли, или абонаментен за вестници, които така и не сте чели. Или пък за ненужни такси за просрочие на вноските по кредитни карти или други кредити, които имате, а защо не и за теглене на средства от банкомат?



Когато сумирате всички тези ненужни разходи и можете да получите една прилична сума, която например сте можели да използвате за годишната си почивка със семейството. Новата година е най-добрия момент да започнете "на чисто". Положете малко усилия и отделете малко време, за да се отървете и отпишете всички ненужни и повтарящи се месечни разходи, които не са ви необходими.



Вече писахме за 7 приложения, с които можете да въдворите ред в личните си финанси. Ако вече не сте започнали да ползвате някое от тях, то 1-ви януари може да е идеален момент за това. Бонус: заравянето по-надълбоко в разходите ви, може да ви отърве и от така популярната новогодишна депресия.



Анализ на приходите



И докато разходите могат да се намаляват по желание и следствие на по-голяма дисциплина на потребителите, за съжаление приходите са нещо, върху което по-трудно можете да въздействате. И все пак това не е невъзможно.



Най-вероятно парите не ви стигат. И най-вероятната причина за това е, че разходите ви са прекомерни. И все пак налице е доста добра възможност разходите ви да са ограничени до минимален за съществуването ви обем и въпреки това, да живеете "на ръба". В този случай, единственият възможен начин да подобрите стандарта си на живот е като търсите начини за повишение на доходите си.



Ето няколко направления, които да обмислите в тази насока:



Повишете квалификацията си



Ако се наложи, заделете част от спестяванията си, за да ги инвестирате в себе си и да повишите знанията, уменията и квалификацията си. Това ще ви се отплаща цял живот, под формата на по-висока месечен доход. А този по-висок месечен доход се трупа и капитализира с годините. Например, по-висока месечна заплата с 200 лева, инвестирана при доходност от 10% годишно, се равнява на сумата от 40 500 лева. Още ли си мислите, че няма смисъл да си поискате повишението на заплатата, което заслужавате?



Дивepcифициpaйтe инвecтициитe cи



He caмo пo пaзapи, нo и пo ?лacoвe a?тиви. B пopтфeйлa cи вce?и инвecтитop тpябвa дa дъpжи извecтнa чacт в ?eш, cypoвини, имoти и ?oмпaнии c "oтpицaтeлни бeти" - т.e. тa?ивa, ?oитo имaт c?лoннocт дa ce движaт в пpoтивoпoлoжнa нa пaзapa пoco?a.



Cъздaйтe cи изтoчни? нa пacивeн дoxoд



Moжeтe дa пoглeднeтe и ?ъм aлтepнaтивни инвecтиции. Haпpимep ?ъм инвecтиции в нeдвижими имoти, нoceщи дoxoд пoд фopмaтa нa дивидeнт, чpeз плaтфopми зa cпoдeлeнo финaнcиpaнe.



Oбъpнeтe ce ?ъм a?ции нa ?oмпaнии изплaщaщи нe caмo cтaбилeн, нo и пoвишaвaщ ce дивидeнт. Beчe cмe oбяcнявaли зaщo тoзи poд инвecтиции ca дoбpи caми пo ceбe cи.



Зaпoчнeтe cтpaничeн бизнec



He e дoбpe вcич?итe ви cпecтявaния дa ca нacoчeни ?ъм финaнcoви a?тиви. Зaдeлeтe чacт oт cpeдcтвaтa cи, зa дa cтapтиpaтe coбcтвeн бизнec. Paзбиpa ce, тoвa тpябвa дa e дoбpe oбмиcлeнo, зaщoтo пpoцeнтът нa фaлиpaщи пpeдпpиeмaчи e мнoгo гoлям.



Tpябвa дa oтбeлeжим, чe пpeдпpиeмaчecтвoтo e eдин oт мaл?oтo пътищa ?ъм зaбoгaтявaнeтo.



Спестявайте и инвестирайте



Спестяванията са от изключителна важност. Важно е не само да имате "фонд за спешни нужди" в размер на поне 6 месечни дохода, но и да инвестирате. Не веднъж сме писали за ефекта от "сложната лихва" и това, че тя е най-добрият ви приятел.



Ще го повторим обаче отново. Ако не инвестирате, няма как да разчитате на увеличаване на спестяванията си, което най-малко да покрива размера на инфлацията и да не води до "изяждането им".



Както всички знаете, това което можете да си купите днес с 1000 лева, най-вероятно ще е наполовина след 10-15 години. Така че инвестирайте!



Инвестирайте разумно



Инвестирането е критично важно за подсигуряване на вашите деца и старини. Също толкова критично е да инвестирате разумно. Пазете се от модерни и волатилни инвестиции, като например криптовалути, след поскъпване от 50 или повече пъти за година. Не забравяйте, че ако един актив поевтинее с 50%, то за да се върне при изходната си цена, той ще трябва да поскъпне със 100%.



Какво трябва да направите, за да получавате пенсия от 1000 лева?



Също така не забравяйте, че историческото представяне на един актив, не бива автоматично да се пренася за бъдещето. Тоест пазете се от "модерните инвестици", които могат да ви навлекат сериозни проблеми. Особено с пълна сила важи това, ако сте близо до пенсионна възраст. /money.bg Краят на годината обикновено е време за равносметки, свързани с личните ви финанси. Време, когато е добре да помислите за финансовите и инвестиционните си цели през следващата година, както и какво сте постигнали и искате да постигнете в личен план. Време да преразгледате разходите, доходите си и да си направите план за действие за следващата година.В крайна сметка, ако не разполагате с цел и посока накъде искате да вървите и какво да постигнете - как ще знаете по кой път да поемете?Така, че да започваме... Ето няколко съвета как да вкарате в ред личните си финанси:Анализ на разходитеСледенето на ежемесечните разходи може да е много досадно нещо. Още по-досадно може да бъде тяхното годишно обобщение. И все пак, това е една от първите стъпки, които трябва да направите, за да разберете накъде "изтичат вашите ежедневни приходи".Може би ще откриете ненужни разходи, за които дори не сте подозирали, че са в такива размери. Например, този месечен фитнес абонамент, който не сте ползвали и някак си е минавал като "незабелязан" разход от 50 лева на месец, сега ще привлече вниманието ви, защото ще видите сума от 600 лева на година.Същото важи за платени абонаменти за кабелна телевизия и филми, които не ви остава време да гледате, мобилни приложения и онлайн издания, които никога не сте отваряли, или абонаментен за вестници, които така и не сте чели. Или пък за ненужни такси за просрочие на вноските по кредитни карти или други кредити, които имате, а защо не и за теглене на средства от банкомат?Когато сумирате всички тези ненужни разходи и можете да получите една прилична сума, която например сте можели да използвате за годишната си почивка със семейството. Новата година е най-добрия момент да започнете "на чисто". Положете малко усилия и отделете малко време, за да се отървете и отпишете всички ненужни и повтарящи се месечни разходи, които не са ви необходими.Вече писахме за 7 приложения, с които можете да въдворите ред в личните си финанси. Ако вече не сте започнали да ползвате някое от тях, то 1-ви януари може да е идеален момент за това. Бонус: заравянето по-надълбоко в разходите ви, може да ви отърве и от така популярната новогодишна депресия.Анализ на приходитеИ докато разходите могат да се намаляват по желание и следствие на по-голяма дисциплина на потребителите, за съжаление приходите са нещо, върху което по-трудно можете да въздействате. И все пак това не е невъзможно.Най-вероятно парите не ви стигат. И най-вероятната причина за това е, че разходите ви са прекомерни. И все пак налице е доста добра възможност разходите ви да са ограничени до минимален за съществуването ви обем и въпреки това, да живеете "на ръба". В този случай, единственият възможен начин да подобрите стандарта си на живот е като търсите начини за повишение на доходите си.Ето няколко направления, които да обмислите в тази насока:Повишете квалификацията сиАко се наложи, заделете част от спестяванията си, за да ги инвестирате в себе си и да повишите знанията, уменията и квалификацията си. Това ще ви се отплаща цял живот, под формата на по-висока месечен доход. А този по-висок месечен доход се трупа и капитализира с годините. Например, по-висока месечна заплата с 200 лева, инвестирана при доходност от 10% годишно, се равнява на сумата от 40 500 лева. Още ли си мислите, че няма смисъл да си поискате повишението на заплатата, което заслужавате?Дивepcифициpaйтe инвecтициитe cиHe caмo пo пaзapи, нo и пo ?лacoвe a?тиви. B пopтфeйлa cи вce?и инвecтитop тpябвa дa дъpжи извecтнa чacт в ?eш, cypoвини, имoти и ?oмпaнии c "oтpицaтeлни бeти" - т.e. тa?ивa, ?oитo имaт c?лoннocт дa ce движaт в пpoтивoпoлoжнa нa пaзapa пoco?a.Cъздaйтe cи изтoчни? нa пacивeн дoxoдMoжeтe дa пoглeднeтe и ?ъм aлтepнaтивни инвecтиции. Haпpимep ?ъм инвecтиции в нeдвижими имoти, нoceщи дoxoд пoд фopмaтa нa дивидeнт, чpeз плaтфopми зa cпoдeлeнo финaнcиpaнe.Oбъpнeтe ce ?ъм a?ции нa ?oмпaнии изплaщaщи нe caмo cтaбилeн, нo и пoвишaвaщ ce дивидeнт. Beчe cмe oбяcнявaли зaщo тoзи poд инвecтиции ca дoбpи caми пo ceбe cи.Зaпoчнeтe cтpaничeн бизнecHe e дoбpe вcич?итe ви cпecтявaния дa ca нacoчeни ?ъм финaнcoви a?тиви. Зaдeлeтe чacт oт cpeдcтвaтa cи, зa дa cтapтиpaтe coбcтвeн бизнec. Paзбиpa ce, тoвa тpябвa дa e дoбpe oбмиcлeнo, зaщoтo пpoцeнтът нa фaлиpaщи пpeдпpиeмaчи e мнoгo гoлям.Tpябвa дa oтбeлeжим, чe пpeдпpиeмaчecтвoтo e eдин oт мaл?oтo пътищa ?ъм зaбoгaтявaнeтo.Спестявайте и инвестирайтеСпестяванията са от изключителна важност. Важно е не само да имате "фонд за спешни нужди" в размер на поне 6 месечни дохода, но и да инвестирате. Не веднъж сме писали за ефекта от "сложната лихва" и това, че тя е най-добрият ви приятел.Ще го повторим обаче отново. Ако не инвестирате, няма как да разчитате на увеличаване на спестяванията си, което най-малко да покрива размера на инфлацията и да не води до "изяждането им".Както всички знаете, това което можете да си купите днес с 1000 лева, най-вероятно ще е наполовина след 10-15 години. Така че инвестирайте!Инвестирайте разумноИнвестирането е критично важно за подсигуряване на вашите деца и старини. Също толкова критично е да инвестирате разумно. Пазете се от модерни и волатилни инвестиции, като например криптовалути, след поскъпване от 50 или повече пъти за година. Не забравяйте, че ако един актив поевтинее с 50%, то за да се върне при изходната си цена, той ще трябва да поскъпне със 100%.Какво трябва да направите, за да получавате пенсия от 1000 лева?Също така не забравяйте, че историческото представяне на един актив, не бива автоматично да се пренася за бъдещето. Тоест пазете се от "модерните инвестици", които могат да ви навлекат сериозни проблеми. Особено с пълна сила важи това, ако сте близо до пенсионна възраст. /money.bg Днес+ Запази и Сподели