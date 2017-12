Още снимки: test Франкфурт победител в битката за привличане на лондонски банкови работни места след Брекзит Франкфурт се очертава като най-големият победител в борбата за настоящите хиляди работни места в банковия сектор, базиран в Лондон, които ще трябва да бъдат преместени след Брекзит в нови финансови центрове в рамките на Европейския съюз, съобщава агенция Блумбърг.



Агенцията се позовава на информации, според които водещи кредитни институции, като Morgan Stnaley, Citigroup Inc., Standard Chartered Plc. и Nomura Holdings Inc., са избрали финансовата столица на Германия за свое ново седалище в ЕС, за да могат да си осигурят продължаващ достъп до Единния европейски пазар. Банки като Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG също обмислят аналогично решение, посочиха пред Блумбърг лица, запознати с въпроса, които обаче не искат да бъдат конкретно назовани, тъй като самите планове за преместване на дейността не са публични. В същото време HSBC Holdings Plc е най-голямата нефренска банка, която на този етап е избрала за свое седалище Париж, Франция, докато друга британска финансова институция – Barclays Bank Plc – е предпочела Дъблин, Република Ирландия.



Според брюкселския институт "Брюгел" Лондонското сити може да загуби над 10 хиляди банкови работни места и до 20 хиляди места в сектора на финансовите услуги, тъй като редица финансови институции планират да преместят след Брекзит техни активи за около 1,8 трлн. евро от Обединеното кралство. Белгийският "мозъчен тръст" предполага, че последиците от излизането на Великобритания от ЕС ще бъдат значителни и ще обхванат финансови и свързани с тях професионални услуги, допринасящи годишно около 190 млрд. паунда, или 12% от общата британска икономика.



Агенция Блумбърг посочва, че на този етап все още не е ясна следващата дестинация на близо 8100 работни места от големите банкови клонове в Лондон на Deutsche Bank и на JP Morgan Chase, докато 3050 работни места от Goldman Sachs, UBS Group, Morgan Stnaley, Citigroup Inc., Standard Chartered Plc. и Nomura Holdings Inc. вероятно ще се оринетират в посока Франкфурт, около 1700 работни места от HSBC, SocGen и Bank of America – към Париж и едва 150 работни места от британската банка Barcalys ще бъдат базирани в Дъблин.



Изчисления на Блумбърг също така показват, че най-големите 12 банкови институции, намиращи се в Лондонското сити, възнамеряват да изтеглят след Брекзит, или вече са преместели около 13 хиляди души от техния персонал, базиран в британската столица, който към момента възлиза на общо над 81 хиляди банкови служители. /bnr.bg



