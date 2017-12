Още снимки: test Топ 15 на най-любимите коледни песни Магията на коледните и новогодишни празници ни обгръща с много топлина, ухание на канела и коледно дърво, детски смях, усмивките на любимите ни хора, подаръците, които ще получим.



За да бъдат дните ви още по-необикновени споделяме няколко вълнуващи незабравими празнични песни. Желаем ви вълшебни празници!



Robbie Williams – So This Is Christmas





Wham! – Last Christmas





Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You





Celine Dion – O Holy night





Robbie Williams – I Dreamin of A White Christmas





Michael Buble – White Christmas





Dean Martin – Let it Snow!





Glee – Jingle Bell Rock





Silent Night





Bon Jovi – Please Come Home For Christmas





Rudolph The Red Nosed Reindeer





Frank Sinatra – The Christmas Song





Michael Buble – Winter Wonderland





Christina Aguilera – Have Yourself A Merry Little Christmas





O Christmas Tree – Christmas Carol /az-jenata.bg



