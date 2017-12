Още снимки: test Това са най-слабите пароли в интернет през 2017 г. През 2017 г. хакерите опитаха да разтърсят света. Кибератаките WannaCry и Petya, изтичането на имейли в предизборната кампания за президентските избори във Франция и масовите кражби на биткойни са само някои от примерите за акциите на кибер престъпници в различни части на света, пише ВВС.



Сигурността в интернет несъмнено е една от най-обсъжданите теми в момента. Но мерките, които вземаме, за да се защитим то дейността на хакерите, не винаги са достатъчни. Важна част от защитата срещу кибер престъпниците са паролите, които използваме.



Най-честата грешка е използването на една и също парола за различни интернет сайтове...и тя не винаги е сигурна. Много често търсим думи, които ни се струват лесни за запомняне, поради което паролата не винаги е достатъчно силна. И хакерите се възползват от това.



Куриозът е, че година след година повтаряме едни и същи грешки.



123456



Компанията за управление на паролите в интернет SplashData изчислява, че поне 10% от потребителите на интернет са използвали тази година една от 25-те най-лоши пароли, които се появяват в ежегодната класация, изготвяна за седма поредна година.



Данните от последния доклад са извлечени от над пет милиона пароли, разкрити при атаки и пробиви в сигурността. Мнозинството от тях принадлежат на интернет потребители от Северна Америка и Европа.



И тази година, както и в предишните, паролата, която оглавява класацията, не е трудна за отгатване – 123456. Втората парола в подреждането не е много по-добра: „password“ (парола на английски).



В списъка попадат още прости пароли като „12345678“, „qwerty“ (погледнете клавиатурата си и ще прочетете думата в горния ляв ред), „letmein“, „iloveyou“, „admin“, „login“ и „welcome“.



Други малко по-оригинални пароли също попадат в класацията на най-лошите. Например „starwars“ (попада за първи път в класацията тази година), „monkey“ или „freedom“.



Какво можете да направите, за да подобрите паролите?



„За съжаление, въпреки че новият епизод от „Междузвездни войни“ може да е фантастичен за сагата, думата „starwars“ е опасна парола“, казва Морган Слейн, изпълнителен директор на SplashData.



„Хакерите използват общи термини от поп културата и спорта, за да проникнат в акаунтите, защото знаят, че много хора ги избират, защото са лесни за запомняне думи“, допълва Слейн. Поради това е по-добре да ги усложните малко повече и да избягвате популярни думи или поредица от числа.



„Важно е да включват букви и числа. Колкото по-големи и сложни за те, толкова по-добре“, казва пред ВВС експертът по кибер сигурност Джим Уилър. Той също така си спомня, че е използвал приложение за управление на пароли, за да ги съхранява сигурно. LastPass, 1Password и KeePass са някои от най-използваните.



Можете са следвате и тези четири ключа:



Не използвайте лични данни, нито потребителското си име



Използвайте възможно най-малък брой думи



Използвайте символи, големи букви и числа



Използвайте различни пароли за всяка услуга и ги сменяйте през определено време



Пълен списък на 25-те най-лоши пароли:



1.123456



2. Password



3. 12345678



4. qwerty



5. 12345



6. 123456789



7. letmein



8. 1234567



9. football



10. iloveyou



11. admin



12. welcome



13. monkey



14. login



15. abc123



16. starwars



17. 123123



18. dragon



19. passw0rd



20. master



21. hello



22. freedom



23. whatever



24. qazwsx



25. trustno1 /profit.bg



